"Manzoni a fumetti", prima presentazione del volume a Cuneo

Si è tenuta lo scorso giovedì 5 giugno, alle ore 17, presso la sala conferenze della Biblioteca Civica di Cuneo, la prima presentazione di "Manzoni a fumetti", volume della autorevole collana dei Quaderni di Ricerca della Loescher, che affronta con un taglio innovativo il tema dell'uso didattico del fumetto in relazione alla letteratura e all'educazione linguistica.

Il volume è stato presentato dai curatori, Giuseppe Noto (ordinario di Filologia e linguistica romanza presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino) e la carrucese Manuela Roccia (insegnante di scuola primaria e dottoranda presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino, e segretaria del GISCEL del Piemonte).

I curatori hanno presentato i principi ispiratori del volume, volti a valorizzare il fumetto come linguaggio dotato di dignità autonoma, e che può aiutare gli allievi nella riflessione sulla lingua e ad avvicinarsi in modo nuovo anche ai grandi classici della letteratura, ragionando sulla transcodifica in un nuovo linguaggio, la cui natura multimediale, testo e immagine, può favorire anche l'inclusione di allievi con difficoltà.

Il prof. Mariano Somà dell'IIS "Cigna" di Mondovì ha presentato il lavoro sul fumetto compiuto nelle sue classi, con la produzione di fumetti da parte di allievi dal testo manzoniano, incluso un lavoro di una allieva ucraina appena inserita nella classe. I prof. Lorenzo Barberis e Alessandro Giordanetto dell'IIS "Vallauri" di Fossano hanno presentato le attività di classe e il corso di fumetto pomeridiano, attivato presso l'Istituto dal 2019 in varie forme. Il lavoro da loro presentato è stato incentrato sull'analisi e recensione di alcuni fumetti manzoniani: il fedele adattamento per il Giornalino dei Paolini di Nizzi e Piffarerio, le parodie Disney, le strip di Marcello Toninelli.

Nella presentazione cuneese non è mancato un confronto con un pubblico di addetti ai lavori attento e interessato, che ha concordato sull'importanza di inserire sempre più l'analisi dei nuovi linguaggi nell'insegnamento scolastico. Nuove presentazioni del volume sono in programma, da settembre in poi, anche a Mondovì, Villanova e in altri centri del cuneese, per creare dei momenti di condivisione con docenti e pubblico interessato. Il volume è disponibile nelle librerie e sul sito dell'editore.