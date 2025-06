Garessio si oppone all'accorpamento dell'istituto comprensivo con quello di Ceva e nasce una petizione

C'è preoccupazione in Val Tanaro per il possibile accorpamento tra l'istituto comprensivo di Garessio con il 'Momigliano' di Ceva, previsto dal "Piano regionale di programmazione e dimensionamento della rete scolastica delle istituzioni scolastiche statali di I e II ciclo del Piemonte".

Il provvedimento era stato anticipato agli amministratori locali, in un incontro in Provincia, lo scorso novembre e tutti i presenti avevano espresso parere negativo in merito alla misura che riguarderà già l'offerta formativa dell'anno scolastico 2025-2026.

Contrari all'accorpamento l'intero consiglio di istituto che, lo scorso 30 maggio, ha approvato un documento nel quale elenca le criticità e le motivazioni della crontrarierà all'accorpamento delle due scuole, ma ad opporsi sono tutte le famiglie del territorio che hanno lanciato una petizione online, rivolta alla Regione Piemonte, all'Assessore all'Istruzione della Regione Piemonte, al Presidente della Provincia di Cuneo, al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e ai Sindaci dei Comuni della Val Tanar.

"Noi genitori, membri del Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo di Garessio, esprimiamo la nostra profonda preoccupazione e ci opponiamo fermamente alla proposta di accorpamento del nostro istituto con l'Istituto Comprensivo "Momigliano" di Ceva - scrivono -. Siamo convinti che tale unione, lungi dal rappresentare una soluzione efficace, creerebbe problemi significativi che penalizzerebbero la qualità dell'offerta formativa e il benessere della nostra comunità, in particolare:

Difficoltà di gestione e dimensioni eccessive: l'accorpamento genererebbe un polo scolastico con dimensioni territoriali sproporzionate e un numero troppo elevato di plessi, rendendo la gestione amministrativa, didattica e logistica estremamente complessa e inefficiente.

Eterogeneità delle realtà scolastiche: L'I.C. Garessio è una scuola di montagna, con classi piccole e pluriclassi, che riflette le esigenze specifiche del nostro territorio. L'I.C. Momigliano di Ceva, al contrario, è una scuola urbana con classi più numerose e una diversa composizione studentesca. L'unione di realtà così diverse renderebbe ardua una gestione unitaria armoniosa, rischiando di compromettere le peculiarità didattiche di entrambi gli istituti".

Il gruppo propone anche un'alternativa, la nascita di una "Scuola di Formazione Alta Val Tanaro" rivolta alla formazione degli adulti, per garantire un bilanciamento rispetto al calo demografico che si riflette sulle iscrizioni.

"Consapevoli delle sfide demografiche, ma fermamente convinti che la qualità della formazione e la vicinanza alla comunità siano prioritarie, proponiamo di mantenere l'autonomia del nostro Istituto. In cambio, ci impegniamo con l'Istituto Comprensivo di Garessio a costituire un innovativo "Centro di Formazione per Adulti: Scuola di Formazione Alta Val Tanaro". Questa iniziativa, in stretta collaborazione con Enti locali, Aziende e Associazioni del territorio, mirerà a: valorizzare il Territorio offrendo corsi di alta qualità sulle specificità locali per residenti e turisti, sviluppare competenze richieste dal mercato del lavoro locale per favorire l'occupazione e attrarre nuove imprese, proporre corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, favorendo l'inclusione sociale, offrire corsi di teatro, cinema, lingue straniere, informatica e altre discipline per la crescita culturale di tutta la comunità, contribuire a creare un ambiente dinamico e stimolante per famiglie italiane e straniere.

Questa proposta rappresenta una soluzione innovativa e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze di razionalizzazione del sistema scolastico senza compromettere la specificità e la qualità dell'offerta formativa locale, e al contempo di generare un valore aggiunto significativo per l'intera Val Tanaro attraverso la formazione continua e la valorizzazione delle risorse umane e territoriali".

IL SINDACO DI GARESSIO: "BASTA AL DEPAUPERAMENTO DEI SERVIZI"

Sul tema interviene anche il sindaco di Garessio, Luciano Sciandra che domani avrà un incontro in Provincia e che evidenzia, ancora una volta, quanto la Val Tanaro stia già pagando un caro prezzo sui servizi scolastici, anche a seguito del cambio orario delle superiori.

"Credo sia importante sostenere questa iniziativa che vuole preservare l'autonomia dell' istituto comprensivo della Val Tanaro. Questa è anche la mia posizione che porterò al tavolo in discussione martedì prossimo in Provincia, che ha ricevuto la delega dalla Regione per gli accorpamenti delle direzioni didattiche. Non avrei voluto rilasciare dichiarazioni prima di martedì ma mi sembra doveroso sostenere questa raccolta firme, un iniziativa che nasce dal territorio.

Ricordo che con la decisione di mettere in atto l'orario sui cinque giorni delle superiori a Mondovì ha creato ulteriore disagio alle famiglie e ai ragazzi che vivono nella nostra Valle posticipando il rientro di più di 1/2 ora con notevoli disagi come si può immaginare.Dopo questa scelta non condivisa molte famiglie si sono trasferite a Mondovì per permettere ai loro ragazzi di poter frequentare con minor disagio un diritto costituzionale, il diritto allo studio.

Adesso dobbiamo dire basta al continuo depauperamento dei servizi in aree disagiate come la nostra calcolate meramente sui numeri e imposte dall'alto".

Per firmare la petizione cliccare qui.