Auto sbanda e finisce fuori strada in viale degli Angeli

Sanitari del 118, Vigili del Fuoco con la prima partenza di Cuneo e Polizia Municipale sono stati chiamati a intervenire poco dopo le 13 di oggi per un incidente verificatosi in viale degli Angeli a Cuneo, all’altezza di via Emanuele Filiberto. Qui, per ragioni in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, una Fiat Punto è finita fuori strada andando a sbattere violentemente col cordolo che delimita la carreggiata.