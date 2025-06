Cascina Vecchia: Comune di Cuneo e Baladin sciolgono il contratto in via consensuale

La Giunta comunale cuneese ha approvato, con apposita delibera, il testo dell’atto che definisce la risoluzione consensuale del contratto di concessione del complesso "Cascina Vecchia", stipulato con Open Baladin srl il 20 settembre 2022, e del relativo accordo di modifica sottoscritto il 27 maggio 2024. La società concessionaria aveva infatti informalmente anticipato, e poi formalizzata lo scorso 29 maggio 2025, la decisione di rinunciare all’impegno assunto per la gestione di Cascina Vecchia.

Un percorso condiviso tra Comune di Cuneo e Open Baladin ha portato a definire le modalità di risoluzione consensuale del contratto di concessione per la gestione del complesso "Cascina Vecchia", nel rispetto delle clausole contrattuali e dei limiti imposti dalle norme vigenti. Open Baladin, firmando l'Atto di risoluzione consensuale del Contratto, oltre a riconsegnare immediatamente l’immobile al comune, rinuncia alla restituzione dei canoni già versati e della garanzia inserita in contratto (per un totale complessivo pari a circa 60 mila euro).

L’obiettivo di tale accordo è stato valutato, da parte del Comune di Cuneo, in un’ottica di interesse pubblico: risolvere efficacemente il contratto significa tornare a brevissimo in possesso della struttura, per avviare una nuova concessione per la valorizzazione del complesso Cascina Vecchia. L'Atto di Risoluzione consensuale del Contratto sarà sottoscritto nei prossimi giorni.

Così la Sindaca Patrizia Manassero: “Ci è molto dispiaciuta la decisione di Open Baladin di rinunciare a Cascina Vecchia, ma ringraziamo la Società per la disponibilità dimostrata a risolvere celermente il contratto, ponendo al primo posto l’interesse della città e il futuro di questo meraviglioso spazio. Siamo già al lavoro per costruire un nuovo percorso di utilizzo e valorizzazione di Cascina Vecchia. È cruciale e strategico poter identificare un progetto sostenibile ed efficace per riempire di vita quei luoghi storici. Prepareremo un nuovo bando di gara perché nel più breve tempo possibile questo spazio possa essere affidato”.

Così l’Assessora Cristina Clerico: “La vicenda di Cascina Vecchia è stata articolata, così come lo è, del resto, la sua storia, ma sappiamo di avere a disposizione un bene prezioso, restaurato con cura. Ultimeremo a breve alcuni lavori esterni (parcheggio, illuminazione e videosorveglianza) nell’interesse non solo della struttura e dei suoi usi futuri, ma soprattutto dell’area in cui è inserito l’immobile, in attesa di identificare il soggetto a cui affidare lo spazio”.