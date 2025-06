Finanza da manuale servita in camera: Ghisolfi relatore a Cuneo

Nell'undicesimo anniversario dalla prima edizione del capostipite best seller di educazione e alfabetizzazione economico/monetaria, edito da Nino Aragno e redatto dal banchiere scrittore fossanese, si svolge in data 3 luglio un atteso evento organizzato presso l'ente camerale del capoluogo cuneese a cura del Comitato per l'imprenditoria femminile della Granda, e in cui relatore principale sarà proprio l'attuale e riconfermato consigliere di amministrazione del gruppo mondiale delle Casse di risparmio

L'appuntamento è fissato con inizio alle ore 16.30 nei locali del salone degli onori della sede camerale di via Emanuele Filiberto in Cuneo, per una giornata di studio e riflessione sul ruolo dell'educazione finanziaria come strumento di integrazione, inclusione e alfabetizzazione generazionale, oltre che di contrasto attivo alle forme di diseguaglianza e sperequazione purtroppo ricorrenti negli attuali assetti sociali.

Un evento di cui sarà relatore e oratore principale il professor Beppe Ghisolfi, forte di una trentennale esperienza pionieristica nella Granda e poi nel resto d'Italia e autore di una collana di best seller editi da Nino Aragno e inaugurati nel 2014 con il capostipite Manuale.

Attualmente l'Italia, come sistema Paese, continua a evidenziare una serie di ritardi nel recepimento e nella concreta attuazione e applicazione delle direttive e delle leggi, che pure sono state approvate, per divulgare e inserire l'educazione finanziaria nell'organizzazione delle attività formative, didattiche e di insegnamento, con impatti evidenti per ciò che riguarda la gestione dei rischi dei rischi di mercato e la valorizzazione sicura del rilevante patrimonio di ricchezza finanziaria che pure, in termini immobiliari e di giacenza del risparmio familiare e aziendale, resta superiore ai 6000 miliardi di euro equivalenti assoluti.

L'evento sarà introdotto da Monia Rullo, dirigente Coldiretti e presidente in carica del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di commercio della Granda, e coordinato da Renata Siccardi Gai, esponente del medesimo organismo comitale in rappresentanza territoriale di Abi, Associazione Bancaria Italiana.