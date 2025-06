Mondovì, la scuola primaria Trigari sperimenta il modello “Senza Zaino”

Giovedì 19 giugno, presso la scuola primaria Trigari di Mondovì, si è tenuto l’incontro di presentazione del modello didattico “Senza Zaino” rivolto ai genitori degli alunni che a settembre inizieranno il primo anno. L’iniziativa segna un passaggio importante: l’Istituto Comprensivo Mondovì 1, diretto da Olga Bertolino, sarà il primo nel monregalese-cebano ad avviare questo modello educativo.

Nato quasi trent’anni fa a Lucca per iniziativa del maestro e dirigente scolastico Marco Orsi, oggi “Senza Zaino” è presente in oltre trecento scuole in tutta Italia. I suoi tre pilastri – responsabilità, ospitalità e comunità – si traducono in una didattica che punta sull’accoglienza, sulla cooperazione e su un forte legame con il territorio.

La sperimentazione è stata preparata con cura: da febbraio, le maestre e i maestri dell’istituto hanno preso parte a un percorso di formazione e visiting presso la scuola polo della rete Senza Zaino di Busca, che sta accompagnando il team docente nell’avvio del progetto. Il cammino proseguirà anche in autunno, con nuovi appuntamenti formativi.

All’interno della scuola “Senza Zaino” si impara in modo condiviso: i banchi diventano tavoli comuni, il materiale scolastico viene considerato bene collettivo, la gestione quotidiana è affidata direttamente ai bambini in un processo di corresponsabilità che educa al rispetto e alla solidarietà. Le attività, poi, sono pensate per rispettare tempi e modalità differenti di apprendimento, alternando momenti comuni a lavori di gruppo in rotazione.

“È molto bello che questo progetto si attivi proprio a partire dalla scuola del nostro centro cittadino, che accoglie numerosi bambini le cui famiglie provengono anche da altre parti del mondo”, ha spiegato la dirigente scolastica Olga Bertolino. “La didattica laboratoriale e differenziata secondo i bisogni formativi dei bambini, l’accento sulla partecipazione dei genitori e l’apertura al territorio costituiscono aspetti preziosi per la crescita della nostra comunità scolastica e dei cittadini di oggi e di domani. Desidero pertanto ringraziare non solo gli insegnanti, ma anche l’Amministrazione comunale e la Fondazione CRC per il supporto al nostro percorso di innovazione e formazione al servizio dei più giovani”.