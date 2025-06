Barolo 2021 e un premio alla memoria: Hill Barolo chiude tra emozioni e calici al Belvedere

Si è conclusa sabato 21 giugno con una partecipatissima masterclass sui vini di Franciacorta l’edizione 2025 di Hill Barolo, l’evento che ogni anno rende omaggio ai produttori lamorresi e al Barolo del millesimo appena immesso in commercio. Questa volta, al centro della scena, il Barolo 2021, protagonista di una manifestazione densa di incontri, degustazioni e memoria.

La due giorni si era aperta venerdì 20 giugno alle 17.15 con una conferenza stampa affollata e articolata in due momenti. Nella prima parte, sono intervenuti il presidente della Cantina Comunale Matteo Ellena, l’enologo Sergio Molino, il vicepresidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Gianluca Roggero, lo storico Armando Gambera e, in rappresentanza istituzionale, il vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti. Un racconto corale sul millesimo 2021, sul carattere dei vini di La Morra e sulla vitalità della comunità enologica locale.

Il secondo momento è stato dedicato alla consegna del Premio Giuseppe Tarditi, istituito dalla Cantina Comunale per ricordare il farmacista lamorrese inventore del Vermouth Barolo e assegnato ogni anno a una personalità distintasi nel dare lustro al territorio. La sindaca Maria Luisa Ascheri ha consegnato il premio alla memoria di Giovanni Cogno, figura chiave della ristorazione langarola. A ritirarlo, le figlie Laura e Silvia Cogno.

Nato a Novello nel 1921, Giovanni Cogno attraversò guerre, emigrazione in Argentina, ritorni e rinascite: da panettiere a pasticcere, da contabile a ristoratore d’eccellenza. Dopo l’esperienza in Sudamerica, rientrò a La Morra nel 1951, rilevando prima l’Albergo dell’Angelo e poi fondando il Bel Sit, approdo per ospiti internazionali e prodotti che giunsero fino alla tavola della Regina d’Inghilterra. Scomparso nel 2012, Cogno ha lasciato un’autobiografia, Don Juan, ora pubblicata dalla Cantina Comunale a cura di Armando Gambera.

Dalle 19.30 di venerdì, il Belvedere di La Morra ha ospitato il momento clou della manifestazione: l’Hill Barolo vero e proprio. Piazza Castello si è riempita di centinaia di visitatori, attratti dalle specialità gastronomiche proposte da “Il Melograno” e dal food truck “La Batata” dell’Arcobaleno Onlus, ma soprattutto dai Barolo 2021 in degustazione. Oltre 60 i produttori presenti, affiancati dai vini del Consorzio del Franciacorta, partner speciale dell’edizione 2025.

La chiusura di sabato ha visto protagonista proprio il Franciacorta, con una masterclass intitolata Alla scoperta del Franciacorta. A guidarla, Francesca Faccoli, vicepresidente del Consorzio, che ha presentato otto etichette selezionate per raccontare il primo brut italiano ad aver ottenuto la DOCG nel 1995, oggi tra i più apprezzati in Italia e all’estero.