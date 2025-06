Cuneo è legata a Rondine, dove i giovani imparano strade di pace per superare i conflitti

Il Comune di Cuneo era presente a Rondine (Arezzo) quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la Cittadella della Pace, il 6 giugno scorso. È stato il Vice-Sindaco Luca Serale, a rappresentare l’Amministrazione.

Negli anni, infatti, è cresciuto e si è consolidato il legame tra Cuneo e questa realtà dove si portano avanti progetti per l’educazione e la formazione. L’obiettivo è promuovere la trasformazione creativa dei conflitti, per evitare che sfocino in odio e violenza, ma siano gestiti in maniera costruttiva.

In particolare, sono circa 20 gli studenti e le studentesse che dai Licei Classico, Scientifico e delle Scienze Umane di Cuneo si sono recati in Toscana negli ultimi 10 anni per vivere l’esperienza “Quarto anno a Rondine”. Si tratta di un percorso di sperimentazione didattica a cui ogni anno sono ammessi circa 30 diciassettenni da tutta Italia. A sostenere la partecipazione degli studenti cuneesi contribuisce sempre la Fondazione CRC. Il “Metodo Rondine” è anche applicato nel percorso sperimentale della sezione R, attivata presso il Liceo Pellico-Peano di Cuneo.

Così il Vicesindaco Luca Serale: “Il legame tra Cuneo e Rondine è cresciuto e si è consolidato nel tempo. Ringrazio la Fondazione CRC per le borse di studio che eroga a beneficio di questi studenti. Io credo valga la pena investire in questo percorso innovativo e stimolante, per i giovani del territorio, a cui guardiamo con stima, perché mette al centro la relazione e il dialogo. Come Comune di Cuneo continuiamo ad essere disponibili a sostenere l’esperienza della sezione R cuneese”.