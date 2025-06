Savigliano, al via “Never ending summer” 2025

Tra novità e conferme, sta per entrare nel vivo “Never ending summer” 2025, il cartellone di eventi che animerà l'estate saviglianese, presentato in Municipio lunedì mattina.

Dopo “l'antipasto” di Atipico, nel fine settimana appena trascorso, ad aprire le danze sarà la musica dal vivo delle Jam sessions nelle serate di giugno: il 13, 19 e 27, dalle 20.30 alle 23.30, in piazza Turletti. Un appuntamento organizzato in collaborazione con l’associazione 12038 e Trs Radio.

Si prosegue con il rodato cinema all'aperto nel verde di parco Graneris. Giovedì 3-10-17 e 24 luglio, dalle 21 alle 23.30, si terrà al proiezione di quattro pellicole per Sotto le stelle – cinema festival, in collaborazione con l’associazione Cinedehors.

Sabato 12 luglio, le vie del centro ospiteranno la Piccola Fiera d'Estate, la “vetrina” delle realtà produttive del territorio realizzata in collaborazione con Ascom, Fondazione Ente Manifestazioni e Trs Radio. Dalle 20, animazione, musica e divertimento con la Notte Bianca.

Dopo la pausa agostana, si riparte venerdì 12 settembre con l'ormai consueta serata comica di Savigliano Cabaret, in piazza Santa Rosa.

Alla fine del mese, il 26-27-28 settembre, arriverà invece nel centro cittadino un evento nuovo di zecca, di carattere culturale e musicale: il Pathos Festival, kermesse «a base di emozioni» per cui è in moto la macchina organizzativa.

"Ancora una volta – commentano dal Comune di Savigliano – un grande lavoro di squadra ha permesso di confezionare un cartellone di appuntamenti che cerca il più possibile di coprire l'intero arco estivo. Come dimostra il successo di Atipico delle scorse ore, l'estate è il momento in cui il pubblico ha maggiormente voglia di leggerezza, intrattenimento, musica e condivisione. Questo è quanto vogliamo offrire in quest'estate 2025, con appuntamenti già rodati e con la novità del “Pathos Festival”, di cui sveleremo presto tutti i dettagli".

Per seguire gli aggiornamenti relativi a ciascun appuntamento, è possibile seguire i canali Facebook ed Instagram “Never ending summer”.