In prognosi riservata il 44enne monregalese coinvolto in un grave incidente sul lavoro

Resta in prognosi riservata Dario Magnino, il 44enne monregalese che è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro ieri, martedì 10 giugno, mentre stava lavorando nella sua officina a Mondovì, in frazione Pogliola.

L'uomo, titolare dell'officina Dario Motors, era impegnato in un lavoro di saldatura quando una scintilla avrebbe causato l'esplosione di un fusto dell'olio, vuoto, nelle vicinanze. La dinamica esatta dell'incidente è al vaglio degli inquirenti.

L'allarme è scattato verso le 11, immediati i soccorsi in via Vecchia Cuneo, con l'intervento dei Vigili del Fuoco, dello Spresal, dei Carabinieri e del personale sanitario del 118 che ha provveduto a trasportarlo, in codice rosso, al CTO di Torino.

Il 44enne è stato operato dai medici della chirurgia maxillo-facciale nella giornata di ieri. Nel Monregalese c'è grande apprensione per l'uomo che, oltre a essere stimato e molto conosciuto, nel 2020 è stato colpito dalla tragica scomparsa della moglie, deceduta a 38 anni per un tumore, lasciando lui e i due figli piccoli.