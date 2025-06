Incidente sul lavoro a Mondovì, in frazione Pogliola, nella tarda mattinata di oggi (martedì 10 giugno).

Vittima un uomo di circa 44 anni, impegnato a saldare nelle vicinanze di un bidone dell'olio vuoto, poi esploso. L'incidente sarebbe occorso verso le 11 in via Vecchia di Cuneo: l'uomo è stato elitrasportato in codice rosso a Torino.

Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco, lo Spresal e i carabinieri.