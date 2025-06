A Savigliano le visite per l'Open Day emicrania dell'ASL Cn1

In occasione dell'(H) Open Day Emicrania promosso dalla Fondazione ONDA che si terrà il 19 giungo, la Struttura Complessa Neurologia di Savigliano offrirà visite neurologiche per cefalea alle donne dai 18 anni in su che non siano già seguite dalla Struttura per questa problematica.

Per prenotarsi è necessario telefonare al numero 0172/719326 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, oppure scrivendo alla mail neurologia.savigliano@aslcn1.it

Le visite si terranno presso l’Ospedale SS Annunziata di Savigliano, via Ospedali n. 5, presso l'Ambulatorio di Neurologia, Piano Terra, blocco B dalle ore 14 alle ore 15:30 (previa prenotazione); non serve l'impegnativa del Medico Curante.

La prestazione è gratuita.