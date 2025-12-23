Dal Comune di Mondovì 100.000 euro alla Fondazione Ospedali Mondovì Ceva: sottoscritta la convenzione

Nella mattinata di oggi, martedì 23 dicembre, è stata ufficialmente sottoscritta la convenzione di assegnazione del contributo comunale di 100.000 euro tra il Comune di Mondovì e la Fondazione Ospedali Mondovì Ceva ETS.

Presenti il sindaco Luca Robaldo, l’assessora alle Politiche sociali Francesca Botto, il consigliere comunale e dirigente medico Maurizio Ippoliti e la presidente della Fondazione Ospedali Mondovì e Ceva ETS Mariangela Schellino. Un’iniziativa dal profondo valore etico e sociale che consentirà l’acquisto di tre ecografi portatili (tra cui uno ad ultrasuoni e uno ultrasonografico) e di un bioimpedenziometro.

«Un intervento concreto per sostenere la sanità territoriale, per rafforzare il sistema ospedaliero monregalese-cebano e per migliorare la qualità dei servizi sanitari a disposizione della comunità locale. I fondi stanziati potenzieranno le strumentazioni dedicate agli esami non invasivi e contribuiranno così a ridurre le liste d’attesa. Grazie, allora, al presidente del Consiglio comunale, avv. Elio Tomatis, e a tutti i componenti dello stesso Consiglio, per la sensibilità dimostrata in tal senso e per l’approvazione all’unanimità dell’intera donazione» il commento del sindaco Robaldo e dell’assessora Botto.