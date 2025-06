Cuneo, si alza il velo sul parcheggio del Campidoglio: previsti fino a 600 stalli pronti nel 2026

Verrà presentato nella serata di lunedì 16 giugno, alle 18 nella seduta di commissione congiunta tra la II, III e V che si terrà nella sala del Consiglio comunale del municipio di Cuneo, il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo parcheggio di scambio nell’area del Campidoglio.

Del parcheggio si parla da anni ma il progetto non era ancora stato definito in alcuna maniera ufficiale. Si è parlato di una quantità di parcheggi pari al massimo a 2.000 – anche se inizialmente sarebbero 600 – e, forse, di un collegamento meccanizzato simile a quello presente attualmente tra corso Marconi e via Porta Mondovì, con l’obiettivo di convogliare il traffico pendolare proveniente da Saluzzo e Fossano e dalle frazioni dell’Oltrestura. L’area scelta risulta ubicata nella zona goleale del torrente Stura tra il ponte Vecchio e il nuovo, su terreni comunali.

Il progetto del solo parcheggio – sul collegamento meccanizzato sono parecchi, i dubbi, relativamente alle risorse economiche da una parte e alle difficoltà tecniche dall’altra (considerando, rispetto a quello già esistente, un tragitto da percorrere ben più lungo e accidentato e il superamento di Discesa Bellavista, il tutto senza perdere in valore estetico) – potrebbe essere pronto nel 2026. Verrà realizzato in parte con fondi dell’amministrazione derivanti dall’alienazione di palazzo Chiodo e in parte con quelli del Bando Periferie (in condivisione con il progetto di riqualificazione del sagrato di piazza Europa).

Dubbi e questioni che verranno (in parte?) chiariti proprio nella serata di lunedì prossimo.