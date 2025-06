Educazione rurale e alimentare: i veterinari dell’ASL CN2 coinvolgono i bambini delle scuole dell’infanzia di Pezzolo Valle Uzzone e Cortemilia

Nel mese di maggio, il Servizio Veterinario dell’ASL CN2 ha collaborato con le Scuole dell’Infanzia di Pezzolo Valle Uzzone e Cortemilia, organizzando degli interventi con i medici veterinari Elisabetta Bina e Salvatore Taronna per promuovere, presso i giovani studenti, la conoscenza del mondo rurale e della filiera produttiva casearia.

Teatro degli incontri, una fattoria con allevamento di capre da latte e caseificio, a Pezzolo Valle Uzzone. La fattoria, per una mattina, ha aperto le porte a bambini e docenti per permettere loro di riscoprire in modo diretto il contatto con la natura e promuovere, al contempo, sia l’educazione ambientale, sia quella alimentare.

A supporto dei docenti e per la gioia dei ragazzi, i due Veterinari hanno avuto modo di spiegare, con linguaggio semplice ma professionale, le tecniche di allevamento e i principi dell’alimentazione per questi animali. È stata un’esperienza caratterizzata da un forte coinvolgimento emotivo per tutti gli alunni: in uno scenario reale, i bimbi hanno affrontato il ciclo della vita dei caprini, il loro comportamento sociale e la loro interazione con l’uomo. In un secondo momento, le scolaresche hanno visitato il laboratorio caseario, dove hanno potuto comprendere i diversi trattamenti e passaggi subiti dal latte prima della sua commercializzazione o trasformazione.