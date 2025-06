A San Damiano Macra i funerali di Roberto Garnero di 104 anni

“Ciao Bertu, grazie di tutto. Ci mancherai tanto.” Saranno celebrati sabato, 14 giugno, alle ore 14:30 nella Parrocchia di San Damiano Macra i funerali del signor Roberto Garnero, di ben 104 anni. Classe 1920, per tutti “Bertu del bar Roma”, è stato senza dubbio una delle figure storiche della Valle Maira, esempio di grande tenacia.

Da giovane fu prigioniero in Cirenaica durante la seconda guerra mondiale, un periodo bruttissimo sempre ricordato e soprattutto raccontato come memoria importante per le future generazioni. Sopravvissuto alla prigionia era tornato nella sua amata San Damiano, sposando Maria, con la quale ha avuto tre figli. La moglie gestiva il caffè Roma a San Damiano Macra mentre lui, che di tanto in tanto le dava una mano, fece invece della passione per la pesca la sua professione.

Espertissimo, famose e sempre molto ambite erano le sue trote. Bertu aveva inoltre un piccolo appezzamento di terreno, in cui raccoglieva le castagne.

Il 25 agosto 2024, nel giorno del suo 104esimo compleanno, il parroco del paese don Graziano Einaudi ci aveva raccontato: “È un uomo che ha sempre avuto un carattere socievole. Mi ha spesso invitato a casa sua, raccontato gli anni della guerra e la sua prigionia. Un grande lavoratore, un pescatore provetto! Nella vita ha dovuto affrontare dure prove, la morte della moglie e quella di due dei suoi tre figli, Sergio e Laura. Lo ha fatto affidandosi al Signore, con grande fede e serenità.”

Bertu resterà nel cuore del figlio Corrado, delle nuore Lorena e Luisa, del genero Edoardo, dei nipoti Massimo, Martina, Rossella, Arianna, Fulvio, Emanuela e parenti tutti. Nella Parrocchia questa sera, alle ore 20:30, verrà recitato il rosario.