Cuneo: con l'arrivo dell’estate il Centro Storico chiede al Comune di potenziare la sicurezza

“Durante lo scorso anno, grazie anche al dialogo costante tra residenti, forze dell’ordine e istituzioni, si è osservato un incremento di pattuglie nelle ore serali e un miglioramento dell’illuminazione pubblica. Nonostante la moderata riduzione degli episodi di degrado e insicurezza portata da questi interventi, le criticità permangono in particolare per quanto riguarda il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, episodi di vandalismo, disturbo della quiete pubblica e danneggiamenti, deperimento del manto stradale con sampietrini usati anche in modo ostile, e la percezione di scarsa sicurezza da parte di famiglie e cittadini, che continuano a evitare alcune zone nelle ore serali”. Così il Comitato di Quartiere del Centro Storico in una nota diretta all’amministrazione comunale in cui chiede quali interventi e strategie saranno previsti per l’estate 2025, in particolare per le zone di piazza Boves, Giardini Fresia, largo Caraglio e contrada Mondovì.

Il Comitato chiede conferma e un eventuale potenziamento dei presidi serali delle forze dell’ordine, ma anche di valutare la chiusura del parcheggio multipiano rendendolo accessibile solo agli abbonati e agli aventi diritto. Nella nota, inoltre, si chiede all’amministrazione di rendere noto se sono previsti nuovi impianti di videosorveglianza, miglioramenti dell’illuminazione e interventi sull’arredo urbano.

“Ribadiamo la piena disponibilità a collaborare con l’Amministrazione e gli enti preposti – concludono dal Comitato -. Siamo convinti, infatti, che la sicurezza non si risolva solo con misure di controllo, ma richieda anche ascolto e responsabilità collettiva. Ne sono un esempio gli appuntamenti gratuiti per i bambini ai Giardini Fresia che stanno riscontrando gradimento e interesse nelle famiglie: letture di favole (il prossimo oggi, venerdì 13 giugno dalle 16.45 alle 18.30) e laboratorio di inglese che culmineranno in una grande festa aperta a tutti venerdì 20 giugno”.