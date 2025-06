Egea Energie inaugura il nuovo store a Cuneo

Egea Energie inaugura il nuovo store luce e gas in via Antonio Bassignano 26, a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Cuneo e dalla centrale piazza Galimberti. Completamente rinnovato, il punto vendita si distingue per un design moderno e funzionale, progettato per offrire un'accoglienza dedicata e un servizio più efficiente ai clienti. Lo store rientra nella rete capillare di Egea Energie, che conta oltre 40 sportelli attivi su tutto il territorio nazionale, 25 Egea Point e numerosi corner dedicati. Il nuovo spazio è pensato per garantire consulenze personalizzate sulle offerte luce e gas, oltre a fornire assistenza sui principali servizi proposti da Egea Energie – Gruppo Iren.

Ampio spazio sarà dedicato anche all’efficientamento energetico, con soluzioni all’avanguardia per la propria casa come climatizzatori e caldaie di ultima generazione. Inoltre, i clienti potranno approfondire le opportunità legate all’installazione di impianti fotovoltaici per uso domestico, con soluzioni su misura e assistenza qualificata.

Il restyling dello store di via Bassignano a Cuneo è solo il primo passo di un piano più ampio che prevede il rinnovamento dei principali punti vendita: un progetto che testimonia l’impegno di Egea Energie – in linea con gli obiettivi di Egea Holding e del Gruppo Iren – nel rafforzare il legame con le comunità locali, offrendo servizi sempre più vicini e tagliati su misura per i cittadini.

Lo sportello è operativo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30. Per facilitare l’accesso, i clienti potranno prenotare un appuntamento tramite la nuova app IrenYou, selezionando lo store di via Bassignano e usufruendo del servizio salta-coda e dell’assistenza personalizzata per nuove attivazioni di luce e gas, volture, subentri e servizi smart dedicati.