Lutto a Torre San Giorgio per Guido Vassallo, storico presidente dell’associazione Cacciatori

Torre San Giorgio piange la scomparsa di Guido Vassallo, spentosi all’età di 80 anni all’ospedale di Savigliano.

Figura molto conosciuta e stimata, Vassallo è stato per decenni un punto di riferimento per la comunità locale, grazie al suo instancabile impegno nel mondo del volontariato e al ruolo centrale svolto nella vita sociale del paese della pianura saluzzese.

Storico presidente dell’associazione Cacciatori, ha guidato il gruppo con passione, contribuendo a tenere viva una lunga tradizione venatoria.

Sotto la sua direzione, l’associazione ha organizzato per anni le celebri gare di tiro al piattello nella zona della Madonnina, appuntamenti molto sentiti e partecipati da tutta la comunità.

Ma Vassallo è stato anche molto di più. Per oltre cinquant’anni ha lavorato come autista per la ditta “Mangimi Monge”, dove ha iniziato nel lontano 1966, all’età di 22 anni.

Con la sua professionalità, affidabilità e spirito di sacrificio, ha contribuito in modo significativo alla crescita dell’azienda. La famiglia Monge, lo ricorda con affetto: “È stato l’autista storico della nostra piccola azienda. Ha contribuito con indubbie capacità allo sviluppo della nostra attività. Oltre che un collaboratore, era un amico di tutti”.

Anche il sindaco Daniele Arnolfo assieme all’amministrazione comunale, ha espresso il suo cordoglio: “Con la scomparsa di Guido Vassallo perdiamo una figura di riferimento per la nostra comunità, sia in ambito lavorativo che nel volontariato. Un uomo di grande dedizione e valori”.

Vassallo faceva parte anche del gruppo Alpini di Torre San Giorgio, ulteriore testimonianza del suo attaccamento alle tradizioni e alla vita associativa del paese.

Era anche un appassionato motociclista: lo si vedeva spesso in giro per i paesi della zona in sella alla sua amata Moto Guzzi d’epoca.

Lascia la moglie Francesca Arnolfo, i figli Ivano e Danila (già consigliera comunale) con il marito Claudio, l’adorata nipotina Martina, i fratelli Giuseppe e Giampaolo, le sorelle Carla e Silvana, e tutti i parenti.

Il funerale sarà celebrato, domani sabato 14 giugno alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Torre San Giorgio, con partenza alle 10 dall’ospedale di Savigliano.

Questa sera, venerdì 13 giugno, alle 20,30, nella stessa chiesa sarà recitato il rosario.

La salma verrà tumulata nel cimitero del paese.