“La collina sale sempre”: arte contemporanea e paesaggio tornano a dialogare nelle Langhe e nel Monferrato

Tornerà ad animare il territorio collinare tra Langhe e Monferrato, nel segno dell’arte e della trasformazione, la seconda edizione del festival “La collina sale sempre”, a cura dell’associazione Artefora in collaborazione con Radici Connesse. L’inaugurazione si terrà sabato 21 giugno alle ore 18, in coincidenza con il solstizio d’estate, presso gli spazi di Artefora a Castiglione Tinella, il centro espositivo fondato dall’artista argentino Ernesto Morales.

Il festival, che nel corso di un mese toccherà Castiglione Tinella, Castagnole delle Lanze, Barbaresco, Santo Stefano Belbo, Neive e Alba, ospiterà ventidue artisti provenienti da Italia, Lettonia, Argentina e Perù, con opere e installazioni site specific allestite in chiese, fienili, cantine, torri, porticati e casali storici. Ogni inaugurazione sarà accompagnata da workshop, incontri e percorsi guidati, per favorire la connessione tra arte, architettura rurale e patrimonio produttivo.

Ispirato a un passo del romanzo La luna e i falò di Cesare Pavese, il titolo del festival richiama il concetto di trasformazione come memoria vissuta, capace di incidere sulle forme, sui linguaggi e sulle percezioni artistiche. La direzione artistica è curata da Marzia Capannolo.

Ad aprire il festival sarà la mostra personale di Māris Čačka, artista lettone in residenza a Castiglione Tinella grazie all’Artefora Artist Residency Program, che presenterà una serie di opere su tela realizzate negli ultimi tre anni. Contestualmente verranno inaugurate tre mostre collettive negli spazi di Artefora: Diego Soldà, Roberta Busato e Ana Hillar saranno protagonisti della prima sala, mentre la seconda ospiterà le opere di Sara Berola, Carlo Colli e Andrea Marini, in dialogo con un lavoro dello storico artista Gianfranco Chiavacci. Il terzo spazio sarà dedicato a un progetto fotografico di Bruno Murialdo sulle suggestioni paesaggistiche del territorio.

Domenica 22 giugno il festival proseguirà a Castagnole delle Lanze con due inaugurazioni: alle ore 11 presso la Chiesa dei Battuti Bianchi con le opere di Kristina Elettra Rubine, Stefania Fabrizi ed Emanuela Lena, e alle ore 12 nella Corte Casa Giulia, con sculture in marmo e pietra degli artisti svizzeri Daniele Aletti e Daniela M. Guggisberg, e installazioni dei peruviani Victor Zea e Ivet Salazar.

Nel pomeriggio, alle ore 18, sarà la Torre Medievale di Barbaresco a ospitare la mostra degli artisti lettoni Ritums Ivanovs, Sigita Daugule e Vineta Kaulaca, in un confronto diretto con la scena pittorica baltica contemporanea.

Nel weekend del 28 e 29 giugno, la rassegna si arricchirà con l’inaugurazione della sezione speciale Past_Present dedicata a Nedda Guidi, sabato 28 alle 18 presso l’Antica Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea a Castiglione Tinella. Verrà esposta l’opera De-posizione del 1977, recentemente presentata alla Biennale di Venezia 2024, grazie alla collaborazione con l’Archivio dell’artista.

Domenica 29 giugno sarà la volta delle mostre di Ernesto Morales, allestite in due tappe: Geografie della Luce alle 11.30 nella Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo di Santo Stefano Belbo, in concomitanza con il Festival Cesare Pavese, e Geografie del Silenzio alle 18.30 nella Chiesa di Santa Maria del Piano a Neive. Sempre a Neive, la Chiesa di San Rocco ospiterà dalle ore 17 Elementa, installazione di Riccardo Monachesi ispirata alla conchiglia di San Giacomo.

Le mostre resteranno visitabili fino al 20 luglio nei seguenti orari: venerdì dalle 17 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. È possibile prenotare visite scrivendo a: info@artefora.com.

Il festival intreccerà l’arte contemporanea con il patrimonio enogastronomico locale grazie alla collaborazione con l’associazione Radici Connesse. In occasione delle inaugurazioni sarà possibile degustare vini, grappe, nocciole e prodotti a base di zafferano. I produttori saranno presenti a Neive domenica 29 giugno, dopo il concerto del violoncellista Stefano Beltrami, e domenica 6 luglio per un aperitivo alla cantina di Beatrice Cortese, in dialogo tra Ernesto Morales e Bruno Murialdo. Il festival si concluderà domenica 20 luglio con un evento finale tra arte e natura sulle colline di lavanda di Ansèm, con degustazione dalle ore 17.30 (prenotazioni: 338 5353065).