Le sette e il vuoto normativo: martedì alla Camera dei deputati intervengono due avvocati piemontesi

Si terrà martedì mattina, alle ore 11.30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, in via della Missione 4, a Roma la conferenza nazionale organizzata dalla Fondazione Fidapa sul tema “Il grande inganno: le sette”. Al centro dell’incontro, la riflessione su un vuoto normativo che, dopo l’abolizione del reato di plagio, non tutela adeguatamente i soggetti fragili dalla manipolazione mentale, pratica ricorrente nei meccanismi di adesione alle sette.

A intervenire saranno anche due avvocati piemontesi: Silvia Calzolaro di Alba e Marco Calosso di Asti, entrambi chiamati a portare il contributo della propria esperienza professionale in ambito legale e sociale. Sarà presente anche il centro antiviolenza Mai+Sole, con la partecipazione della presidente Adonella Fiorito.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali dell’onorevole Stefania Ascari, e vedrà gli interventi della presidente della Fondazione Fidapa, Maria Candida Elia, degli avvocati Calzolaro e Calosso, e della testimone Giulia Visioli, una giovane donna che ha avuto il coraggio di uscire da una situazione di schiavitù psicologica.

La Fondazione Fidapa, attiva da oltre trent’anni a Roma nella difesa delle donne, ha promosso l’iniziativa con l’intento di sollecitare il legislatore a prendere atto dell’esistenza di un fenomeno diffuso e pericoloso, proponendo strumenti di tutela per chi subisce forme di condizionamento profondo e sistemico. A moderare l’incontro sarà la giornalista Rai Simona Decina. L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming.