Afa record tra Asti, Langhe e Roero: caldo opprimente e umidità alle stelle

Una giornata da bollino rosso sul fronte meteo tra Astigiano, Langhe e Roero, dove il caldo estremo si combina a tassi di umidità eccezionalmente elevati. Alle ore 15.30 di oggi, 15 giugno 2025, secondo il portale Dati Meteo Asti, le centraline meteo della zona segnalavano temperature comprese tra i 34 e i 35 gradi, con un’umidità relativa tra il 60 e il 65%. Un mix che ha fatto impennare il punto di rugiada fino a livelli ritenuti critici, con punte di 27 gradi a Monforte, Castello di Perno (CN).

Caldo opprimente, ma non per i gradi

Nonostante i termometri non abbiano superato i 35 gradi, il disagio fisico è stato classificato come estremo. A incidere è la forte umidità, che ostacola il normale raffreddamento corporeo tramite sudorazione. Proprio l’elevata presenza di vapore acqueo nell’aria contribuisce inoltre a frenare l’ulteriore aumento della temperatura: il calore solare, infatti, tende a scaldare prima l’acqua presente nell’atmosfera che l’aria stessa.

Un inizio d’estate fuori scala

Si tratta di condizioni anomale per il mese di giugno, che confermano una tendenza già osservata negli ultimi anni: non è solo la temperatura a cambiare, ma la struttura stessa delle ondate di calore. Valori simili di punto di rugiada, estesi su un’area così vasta, non si erano mai registrati in modo così diffuso nei decenni precedenti.