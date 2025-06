Roburent, scalette in legno e addobbi floreali realizzati con bambini e ragazzi colorano piazza Magnano

Nel pomeriggio di sabato 14 giugno, le strade della frazione San Giacomo, si sono colorate e riempite di gioventù.

Su iniziativa del Consigliere Comunale, Giuseppe Arca, sono state posizionate circa una ventina di scalette in legno, in paese, auto costruite con addobbi floreali, con la collaborazione di ragazzi del posto, di tutte le età. Accanto all’albero, appena impiantato in piazzetta Edue Magnano, è stata collocata una bicicletta vintage colorata di azzurro, a corredo di un angolo curato e simpatico.

"La speranza - dicono dall'amministrazione - è di poter lasciare un ricordo nella mente dei giovani partecipanti, che forse potranno misurarsi con la loro crescita e quella dello Storace. Dalla pianta, infatti, si estrae una resina profumata, chiamata “Storace” (altro nome del Liquidambar styraciflua), dall'aspetto di torba di colore verde/marrone, morbida al tatto, che può essere posta su carboncini ardenti. Il fumo che si forma è bianco e profumato e una volta dissolto si continua a percepirne per ore la fragranza intensa".

“Un lavoro manuale di diversi giorni ed il coinvolgimento dei nostri ragazzi, una iniziativa di successo del Consigliere Arca, che ringrazio, unitamente a mamme, bambini, ragazzi e volontari" - le parole del Sindaco di Roburent, Emiliano Negro.

Il pomeriggio si è concluso con un abbondante rinfresco offerto dal bar Sarak, di Davide e Sara.