A Verzuolo tornano i "Doi pas 'n colina" con gli Alpini

E come dice un famoso adagio: non c’è 3 senza 4 (o forse era 2 senza 3) comunque anche quest’anno al Santuario di Santa Cristina di Verzuolo, il locale gruppo Alpini ripropone DOI PAS ‘N COLINA passeggiata sui sentieri di Verzuolo Outdoor sulla collina Verzuolese.

"Quest’anno - spiegano gli organizzatori - abbiamo pensato di anticipare la data in quanto Santa Cristina è un luogo sempre ambito per le feste e quindi per non accavallare Feste e con passaggi di una famosa corsa in montagna. La data quindi è quella del 29 giugno.

Il programma è sempre il solito, ormai consolidato, con ritrovo in Piazza Willy Burgo (piazza dele scuole elementari) alle ore 8:30 e partenza della camminata, ore 11:30 Santa Messa celebrata sul piazzale a seguire pranzo preparato dal locale gruppo Alpini con antipasti misti, polenta e spezzatino, gorgonzola, dolce, vino e caffè. Pomeriggio libero con la possibilità facile escursione a Pian dell’Orso con bevuta alla fresca fontana oppure per i più sportivi, gara di bocce oppure a carte sul piazzale.

Quest'anno avremo anche l'onore di avere Quest'anno avremo anche la presenza di un "plotone" di Artiglieri Alpini che hanno fatto il militare a Saluzzo e vogliono ripercorrere i sentieri che li hanno visti giovani con le stellette. Vi aspettiamo all'arrivo!".

Novità di questa edizione è la possibilità di usufruire di un servizio navetta gratuito da Piazza Martiri della Libertà (davanti al Municipio) con partenza alle ore 10.00. Questo servizio è da prenotare telefonicamente a Claudio 335-6941253.

I punti di iscrizione sono presso: Cartoleria Edicola ERA di Corso Umberto 31 oppure presso la Caffetteria QUATTROGATTI in Via al Castello 5. Il costo è di € 20,00 a persona con acconto di € 5,00 all’iscrizione, bambini sotto i 10 anni offerta libera. Vi chiediamo di confermare la vostra adesione entro mercoledì 25 giugno.

Per eventuali informazioni Lorenzo 335-8006334 oppure Claudio 335-6941253.