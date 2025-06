Ferrero vince il Randstad Employer Brand 2025, è il datore di lavoro ideale per italiani

Ferrero è il datore di lavoro ideale per gli italiani: con il 68,5% di preferenze, l’azienda di Alba è al primo posto nelle preferenze dei lavoratori e ha ritirato oggi il Randstad Employer Brand 2025.

Inoltre, l’ultima edizione dell’indagine ha premiato le dieci realtà che si sono distinte per attrattività all’interno dei rispettivi settori specifici di riferimento: Abb è l’azienda più attrattiva come datore di lavoro nell’elettronica, Automobili Lamborghini nell’automotive, Brembo nella componentistica auto, Chiesi Farmaceutici nel farmaceutico, EssilorLuxottica nell’industria metallurgica, Gruppo Mondadori nei media, Ibm nell’Ict, Italo nei trasporti, Leonardo nell’aeronautico e Maugeri nella sanità.

“Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo riconoscimento. Da sempre in Ferrero adottiamo una politica che mette le persone al centro, ritenendo che queste siano le vere artefici del successo del Gruppo. In questo contesto, la nostra strategia di employer branding ha un ruolo centrale. Vogliamo raccontare con autenticità chi siamo, cosa ci distingue e perché lavorare in Ferrero significa far parte di un ambiente che valorizza la crescita, la responsabilità e il senso di appartenenza. È un’area strategica perché ci permette di ascoltare le aspettative delle nuove generazioni, valorizzare i tratti distintivi della nostra cultura e costruire un dialogo continuo con chi già lavora con noi e con chi potrebbe entrare a far parte della nostra squadra. Non si tratta solo di attrarre talenti, ma di consolidare ogni giorno una reputazione fondata su coerenza, fiducia e cura delle persone”, ha commentato Deborah Zago, head of Human Resource Italy Business Unit di Ferrero. (Tri/Labitalia)