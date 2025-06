Leo Club Monregalese, Lions e LILT premiano gli studenti eccellenti del CFP Mondovì [FOTO]

Si è svolta ieri, giovedì 19 giugno nel giardino del Campus del CFP, la cerimonia di premiazione degli studenti della sede di Mondovì, alla presenza degli studenti, dei familiari, della responsabile di sede Nadia Carena, del direttore generale Marco Lombardi, dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione e dei partner che hanno messo a disposizione le borse di studio.

La cerimonia di consegna, semplice ma ricca di emozione e orgoglio, ha celebrato l’impegno come un valore fondamentale da riconoscere e sostenere. Il Leo Club Monregalese, insieme al Lions Club Mondovì e al Lions Club Carrù-Dogliani, ha rinnovato il proprio impegno a favore dei giovani meritevoli del centro e la presidente Marianna Fia ha personalmente premiato i sei studenti selezionati. Da quest’anno, all’iniziativa si è unita anche l’associazione LILT Cuneo, ampliando ulteriormente la rete di realtà che credono e investono nei talenti del territorio.

Gli studenti premiati sono:

Adele Zinola (Seconda Acconciatura)

Laura Adam (Terza Acconciatura)

Wassim Daresma(Seconda Meccanica)

Ahmed Hmairane (Terza Meccanica)

Mirco Bovetti (Seconda Ristorazione)

Maria Paola Barroero (Terza Ristorazione)

Tutti loro si sono distinti non solo per il rendimento scolastico, ma anche per la serietà e l’impegno dimostrati durante gli stage aziendali e nei progetti formativi, tra cui le esperienze Erasmus in Europa.

Durante la cerimonia, la direttrice di sede Nadia Carena ha sottolineato: "Le borse di studio sono state assegnate non solo per gli ottimi risultati ottenuti a scuola, ma anche per premiare l’impegno e la serietà con cui questi ragazzi hanno partecipato agli stage e ai progetti che abbiamo proposto loro, come le esperienze Erasmus. Ci hanno resi orgogliosi. Ci auguriamo che possano utilizzare questo riconoscimento per continuare a crescere, formarsi e realizzare i loro sogni".

Anche il direttore generale Marco Lombardi ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i sostenitori delle borse di studio: "È un gesto concreto che valorizza il merito e stimola gli studenti a credere nel proprio percorso. Premiare l’impegno significa investire nel futuro del territorio".

L’iniziativa, ormai consolidata, è resa possibile principalmente grazie alla collaborazione tra il CFP Cemon e il Leo Club Monregalese, che da otto anni organizza anche l’evento “LeoChef”, con l’obiettivo di promuovere i talenti locali e sensibilizzare i giovani al valore dell’eccellenza e della solidarietà.