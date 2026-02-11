Bra a km zero, domenica 15 febbraio torna il Mercato della Terra al gusto di Carnevale

Volete mangiare cibi freschi di stagione? Frutta e verdura? Magari dei formaggi, accompagnati da pane cotto al forno a legna e del buon vino che fa sempre un figurone. Preferite la carne? Il classico pollo o una bella faraona? Salumi a km zero? Riso, olio e zafferano? Latte, miele e dolci di nocciole?

Oh, basta con le domande. Qualunque sia il prodotto che desiderate, lo trovate al Mercato della Terra di Bra in programma domenica 15 febbraio. Tanti artigiani del gusto vi aspettano dalle ore 8 alle ore 17 con le loro storie, i sapori e i profumi della terra. Fateci un giro e andateli a trovare, sono in corso Garibaldi, sotto la storica ala.

Bonus della giornata saranno: le bugie di Carnevale preparate da Antonella e la possibilità di scoprire una storia millenaria che parte dal gelso e arriva alla seta.

L’evento sposa la filosofia Slow Food ed è sostenuto dal Comune di Bra, dal Mercato Campagna Amica e da Slow Food Bra al fine di avvicinare produttori e consumatori. Parole d’ordine: buono, pulito e giusto.