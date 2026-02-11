La Valle Grana presente a Sanremo nel team delle Lady chef

Quest’anno in occasione del Festival di San Remo due ristoratrici della Valle Grana faranno parte del team delle 145 Lady Chef che cucineranno a Casa Sanremo.

Grazie alla responsabile dell’area Nord Caterina Quaglia, conosciuta durante la sagra della Tourto Mato a Monterosso Grana, la vallata sarà presente con le titolari di due locali storici: Monica Molineri della Trattoria Aquila Nera di Monterosso Grana e Cinzia Daniele dell’Albergo La Pace di Pradleves.

Le lady chef nascono nel 1996 come movimento per fare beneficenza cucinando per vari eventi sul territorio nazionale e non solo, anche all’estero, come in Nord Africa e in medio Oriente per dare aiuto alle donne locali insegnando loro il mestiere di cuoco, panettiere e pasticciere.

Sicuramente non solo una bella esperienza per le due ristoratrici ma anche un’occasione per far conoscere la Valle Grana nell’ambito di un evento di portata internazionale.