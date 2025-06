Stop ai Tir sulla Statale 28 del Colle di Nava. Oggi vertice col prefetto di Imperia e i presidenti delle due province

Un colpo di clacson per protestare contro il passaggio dei mezzi pesanti che, nonostante l’ordinanza del sindaco di Pornassio Vittorio Adolfo, continuano a transitare sulla Statale 28 del Colle di Nava. Una protesta non silenziosa ma simbolica per confermare la pericolosità del passaggio dei Tir nel centro abitato della Valle Arroscia.

Oggi, lunedì 23 giugno, a una settimana dall’entrata in vigore dell’ordinanza, il prefetto di Imperia Valerio Romano ha convocato una riunione in videoconferenza con i presidenti delle Province di Imperia e Cuneo, Claudio Scajola e Luca Robaldo, e il sindaco Adolfo.

E’ probabile che il primo cittadino rifiuti l’invito proprio per affermare la sua volontà di non retrocedere nella battaglia contro i Tir.

Confermato per ora il divieto di transito permanente degli autoarticolati e degli autotreni nel territorio urbano di Pornassio, ultimo Comune della provincia di Imperia prima del Colle di Nava e lo sconfinamento a Ormea.

E’ un ritorno alla linea dura iniziata dopo una prima ordinanza di due anni fa. Salvo deroghe specifiche, di carattere alimentare e su richiesta, da Pornassio non si passa. Atteggiamento che però non piace al presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo: "Pur comprendendo le ragioni del collega sindaco Adolfo non siamo d’accordo con lo stop ai mezzi pesanti sulla Statale 28. L'auspicio è che dalla riunione congiunta per affrontare la problematica si possa arrivare a un accordo che possa accontentare a tutti".