"Sulle Orme di Agnese": camminata storica tra Envie e Rifreddo passando per Revello

Con l’intento di valorizzare le ricchezze storiche e culinarie della valle Po, il collettivo giovanile promotore dello Zana Fest, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, presenta "Correnti di Valle", una rassegna culturale pensata per avvicinare il pubblico alle radici più autentiche del territorio.

L'iniziativa prende il via con il progetto pilota "Sulle Orme di Agnese", in programma domenica 29 giugno.

Si tratta di un itinerario escursionistico da Envie a Rifreddo, passando per Revello, che rievoca simbolicamente il percorso compiuto nel 1219 da alcuni abitanti della zona per incontrare Agnese di Saluzzo, fondatrice del Monastero di Santa Maria della Stella.

L’evento è uno degli appuntamenti di avvicinamento al festival diffuso che culminerà nell’ultima settimana di luglio.

Il cammino si snoda tra borghi antichi, castagneti e scorci rurali, guidato da esperti, attori e musicisti che daranno vita a un racconto itinerante, fatto di leggende, storie medievali e curiosità locali.

L’arrivo è previsto a Rifreddo, dove all’antico monastero si terrà lo spettacolo teatrale “Agnese: un monastero per essere libera”.

In scena, Agnese di Saluzzo impersonata da Maria Virginia Aprile racconterà la nascita del chiostro e il suo sogno di libertà spirituale, accompagnata da musiche medievali dal vivo, a cura di Serena Moine.

Il progetto trae ispirazione da un episodio realmente accaduto nel XIII secolo, quando Agnese, figlia del marchese Manfredo II, decise di fondare un monastero cistercense per donne, proprio a Rifreddo. Questo cammino storico diventa oggi un’occasione per unire cultura, arte e scoperta del territorio in un’unica esperienza coinvolgente, adatta a tutte le età.

Lungo il percorso non mancheranno momenti di degustazione, con assaggi dolci e salati dei prodotti tipici della zona: succhi di frutta artigianali, crostate, salumi, formaggi locali e molte altre bontà.

Partenza alle 10 da Envie, conclusione alle 19.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati info ai numeri: 340-6439131, 349-6388515, 393-4871813.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

La passeggiata non presenta difficoltà tecniche né richiede preparazione sportiva particolare: si tratta di un percorso adatto anche a famiglie e bambini.

È comunque consigliato un cappellino o ombrello per ripararsi dal sole dati alcuni tratti esposti e scarpe adatte.

Il pranzo è al sacco, a carico dei partecipanti.

Per dettagli sul programma e iscrizioni:

https://www.eventbrite.it/e/1353289749069?aff=oddtdtcreator