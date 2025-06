Il vignettista cuneese Paparelli a "Made in Taggia"

Anche il vignettista Danilo Paparelli a "Made in Taggia... e dintorni" che prende il via oggi, sabato, e si chiude domani, domenica. La rassegna, organizzata da Angelo Cirimele col supporto del Comune di Taggia, quest'anno è incentrata soprattutto sulla letteratura (oltre a offrire laboratori, musica, gastronomia e teatro).

Danilo Paparelli, disegnatore di fama, cuneese, espone 40 vignette ironiche e satiriche nel cuore del borgo imperiese. Fra gli altri sono ospiti gli scrittori Giuseppe Conte (già proposto per il Premio Nobel e tradotto in 19 lingue) e Marino Magliani (tradotto in 9 lingue). Il primo domani e il secondo oggi, sempre alle 18, in via Soleri, il cuore del borgo.

Paparelli è reduce dalla partecipazione, con Uomini di Mondo, associazione che presiede, e la Fanfara Buccaresi al Raduno delle Bande di Cuneo per i 70 anni dell'Ambima (Associazione bande italiane musicali autonome). Domenica 6 luglio parteciperà invece alla prima edizione della Cuneo-Tenda per festeggiare la riapertura del tunnel.

Paparelli, 68 anni, ha creato più di 20 mila vignette finite su L’Unità, Cuore, La Repubblica, Satyricon, Tuttosport, La Stampa, TargatoCN e altri giornali.



A proposito, Paparelli che capeggia anche una banda, suona qualcosa? "Con mio grande rammarico - la risposta - non suono nulla nonostante discenda da una famiglia di maestri di musica e direttori d'orchestra. Però... ho un pianoforte a coda in casa". Che immaginiamo inutilizzato...