NewPrinces firma un accordo vincolante per l'acquisto del 100% del capitale sociale Diageo, incluso lo stabilimento di Santa Vittoria d'Alba

NewPrinces S.p.A. annuncia la firma di un contratto definitivo di compravendita per l'acquisizione - da un'affiliata di Diageo - del 100% del capitale sociale di Diageo Operations Italy S.p.A., che include lo stabilimento produttivo italiano di Santa Vittoria d'Alba.

L'operazione garantisce la continuità occupazionale del sito. Inoltre, dopo il completamento dell'operazione, verrà stipulato un contratto di servizio a tempo determinato per favorire una transizione fluida ed efficiente.

Questa mossa strategica riflette l'attenzione costante di Diageo nell'ottimizzare la propria impronta di fornitura globale per servire meglio i propri mercati, sostenendo al contempo l'ambizione di NewPrinces di espandere e diversificare il proprio portafoglio nel mercato delle bevande.

Il closing della Transazione è previsto entro la fine dell’anno, previa approvazione da parte delle autorità competenti.

Logica strategiche e sinergie

Il Gruppo NewPrinces, leader nel mercato delle bevande analcoliche nel Regno Unito, con ricavi pari a circa 350 milioni di Euro in questa sola categoria merceologica.

Attraverso l’integrazione di questo sito produttivo di alta qualità di Santa Vittoria d'Alba, potrà generare importanti sinergie industriali e commerciali, in particolare nei segmenti in forte crescita degli spirits, delle bevande a basso o nullo contenuto alcolico e dei formati ready-to-drink (RTD).

L'acquisizione - spiegano dalla società - aumenta la flessibilità operativa e le capacità di innovazione di NewPrinces in diversi formati di bevande, consentendo al Gruppo di: accelerare l’ingresso in categorie ad alta marginalità come gli spirits e i prodotti RTD, sfruttando i canali commerciali esistenti e le infrastrutture di R&S; sfruttare la propria piattaforma distributiva per le bevande analcoliche nel Regno Unito, promuovendo il cross-selling di un portafoglio prodotti ampliato, comprensivo di bevande alcoliche e funzionali; ottimizzare i costi produttivi e la logistica, integrando il sito italiano in una rete europea più ampia; ampliare il proprio portafoglio di bevande, includendo offerte sia alcoliche sia analcoliche, aumentando l’attrattività presso diverse fasce demografiche e occasioni di consumo.

Termini chiave dell'operazione

In base ai termini dell'accordo di compravendita, un'affiliata del Gruppo Diageo venderà il 100% del capitale sociale del Target, Diageo Operations Italy S.p.A., a NewPrinces.

Il purchase price della Transazione è soggetto ad aggiustamenti e sarà reso noto al momento del closing. Nell'anno fiscale conclusosi a giugno 2024, Diageo ha generato ricavi per circa 229,8 milioni di Euro, con un EBITDA di 20,4 milioni di Euro e un utile netto di 18,3 milioni di Euro. NewPrinces è stata assistita da BonelliErede come consulente legale, mentre Diageo è stata assistita da Cappelli, Riolo, Calderaro, Crisostomo, Del Din & Partners come consulente legale.