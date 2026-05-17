Nerissima Serpe ultimo nome con Morad e Sayf alla "Giornata Giovani" di Collisioni

"Riproponiamo a seguire uno degli articoli più letti della settimana. Prima uscita martedì 12 maggio.

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Con un nome tra i più interessanti e riconoscibili del panorama italiano contemporaneo, è finalmente completa la line up della Giornata Giovani di domenica 5 luglio a Collisioni. Dopo l’annuncio dei primi headliner Morad e Sayf, è ora stato svelato il terzo artista protagonista del cartellone dedicato alle sonorità urban: Nerissima Serpe, una delle voci più interessanti della nuova scena italiana, capace di mescolare attitudine urban, estetica contemporanea e forte impatto live.



Cresciuto in un contesto di provincia, Matteo Di Falco in arte Nerissima Serpe ha iniziato a scrivere da bambino e ha costruito il suo percorso tra rap e una forte impronta personale, fino a imporsi nella scena urban con progetti solisti e collaborativi. Le prime collaborazioni, con altri artisti della provincia lombarda come VillaBanks e Papa V, contribuiscono a posizionarlo tra le nuove leve del rap italiano, aprendogli le porte di una rete di produttori e artisti legati alle principali etichette.

Nel luglio 2020 Nerissima Serpe pubblica il suo primo album "Denti da latte", un progetto indipendente che funge da manifesto delle sue intenzioni musicali. Nel 2021 esce il progetto congiunto "Mafia Slime", firmato da Nerissima Serpe e Papa V; nel 2025 il duo, insieme a Fritu, rilascia il seguito "Mafia Slime 2", che debutta al primo posto della classifica FIMI degli album fisici e porta il singolo "Tip Tap" nelle prime posizioni della classifica singoli su Spotify.

Dopo due progetti indipendenti, nel 2023 Nerissima Serpe pubblica il suo primo album con EMI Records Italy / Universal Music Italia, "Identità". Il disco, prodotto da Fri2 e da SadTurs in una sola traccia, rappresenta un punto di svolta nella sua carriera: Nerissima Serpe ottiene il suo primo ingresso nella Top 20 nazionale e intraprende una serie di date live e di festival in tutta Italia. Il 1° maggio 2026 è uscito il nuovo, attesissimo album “Nerissima”.



I biglietti per il concerto di Nerissima Serpe e per la giornata di domenica 5 luglio a Collisioni, con i live di Morad e Sayf, sono disponibili in prevendita su TicketOne e sugli altri circuiti autorizzati.



Collision è reso possibile grazie a Ministero dei Beni Culturali; Regione Piemonte; Città di Alba; Fondazione CRC; Fondazione CRT; Banca d’Alba; Latterie Inalpi; Italy Good Wines; S.Bernardo; Cia; Birrificio Kaoss/Nicese; Galup; Compral; Coca Cola; Baratti&Milano; Michelis; Consorzio Asti Spumante Docg; Associazione Commercianti Albesi; Ironika.