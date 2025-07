Scatta il conto alla rovescia per "Mondovì e motori": presentata l'edizione 2025 della kermesse e il libro su Flavio Briatore [FOTO]

Si alza il sipario sull'edizione 2025 di “Mondovì e Motori”. La kermesse che, lo scorso febbraio, ha ottenuro la medaglia d’argento per il “Week End con le Vecchie Signore 2024”, da parte dell'ASI per la scorsa edizione, si prepara ad animare come da tradizione il mese di luglio.

Oggi, nel cortile del museo della Stampa, la presentazione del quinto libro della collana “La Storia Siamo Noi” dedicato a “Flavio Briatore, il manager della Formula 1”, scritto dal giornalista dell’Unione Monregalese Marco Volpe.

A portare il saluto della città di Mondovì il sindaco, Luca Robaldo: “Mondovì e motori è un evento di assoluto rilievo per l’estate monregalese, capace di richiamare un ampio pubblico, creando una bella sinergia. Un evento di assoluto successo che dà lustro alla nostra città”.

Nel capoluogo del monregalese, dal 18 al 20 luglio, arriva l’edizione numero diciannove della kermesse riservata alle vetture d’epoca, costantemente ante 1940, che giungeranno a Vicoforte prima di cimentarsi in un percorso totalmente rinnovato, volto a valorizzare e scoprire le valli del monregalese. Verranno ripercorsi tratti storici delle prime edizioni del raduno, richiamando come ogni anno equipaggi dall’intera Italia, dalla Francia e da altre zone dell’Europa, ricordando l’amico Mario Garbolino, ideatore dell’evento e grande appassionato del mondo delle auto d’epoca.

Il libro dedicato a Briatore, oggi team principal Alpine, annuncia già le protagoniste della “Salita in Alta Quota”, evento che sarà parte della domenica di Mondovì e Motori quando, in piazza Maggiore, le auto che portano il marchio Alpine coloreranno il rione, prima di seguire un itinerario tra le valli monregalesi, che condurrà i partecipanti a Prato Nevoso

IL RESTAURO

Anche quest'anno gli alunni del CFP Cebano Monregalese e Cigna-Baruffi-Garelli, hanno lavorato con passione al restauro di un'autovetture, con passione e dedizione, grazie al supporto dell’ideatore e sostenitore del progetto Enzo Garelli e dei Docenti delle scuole e naturalmente dei maestri restauratori Stefano Mirto e Marino Musso. L'autovettura restautata è stata una Ferrari 365 GT4 2+2 del 1974.

“Grazie Enzo perché con questo progetto sei partito e hai pensato alle scuole - ha detto Marco Lombardi, direttore del Cfp - non è comune per i ragazzi poter prendere parte a un progetto così e lavorare con auto di questo tipo, vere opere d’arte”.

Per il "Cigna-Baruffi-Garelli" è intervenuto il professor Borsarelli.

LA SALITA IN ALTA QUOTA



“Il grazie più grande va ad Enzo per avere tutte queste idee. - ha detto in chiusura dell'evento, Davide Peruzzi, presidente della scuderia "Alpi del Mare" - “Come ormai è tradizione anche quest'anno Mondovì e Motori vedrà la "Salita in Alta Quota": è un evento nell’evento per celebrare le eccellenze del territorio e quelle motoristiche che quest'anno saranno legate all'Alpine. Anche quest’anno in piazza Maggiore ricreeremo la scritta con le auto partecipanti alla manifestazione".

WEEK END CON LE VECCHIE SIGNORE

La presentazione è stata anche occasione per scoprirele numerose novità che accompagneranno, come anticipato, le “Vecchie Signore”, ovvero le vetture ante 1940. Buono il numero di adesioni pervenute fino a qui, che alimentano il grande lavoro dell’organizzatrice Nadia Garbolino, figlia di Mario Garbolino, che insieme al comitato di Mondovì e Motori sta definendo gli ultimi dettagli per la tre giorni in programma nella seconda metà di luglio. Un evento che, come sottolinea tra le sue battute, è frutto di un grande lavoro di squadra.

"Questa edizione vivrà un salto nel passato - spiega -, ripercorrendo luoghi e momenti che sono stati parte dei primi raduni organizzati da mio padre Mario. La base resterà a Vicoforte, con l’accettazione degli equipaggi venerdì 18 luglio nel tardo pomeriggio, presso Casa Regina Montis Regalis. Successivamente le vetture verranno esposte davanti alla palazzata del Santuario, dove nella mattinata di sabato 19 luglio partiranno alla volta delle valli monregalesi. Transiteremo nei pressi di Mombasiglio, con fermata e visita al bellissimo castello, prima di proseguire verso i centri di Ceva e Lesegno. Qui grazie alla collaborazione del comune e diverse associazioni, faremo la sosta per il pranzo, prima di proseguire verso la tappa attesa di Mondovì. Qui, dal tardo pomeriggio sistemeremo le vetture per le vie del centro storico di Mondovì Breo, prima della presentazione degli equipaggi in costume d’epoca, che avverrà nella serata in Piazza Ellero. La domenica chiuderemo la kermesse, con le vetture esposte per tutta la giornata in Piazza Ellero, in modo da dare l’opportunità a tutti gli appassionati di visionare queste splendide vetture. In ultimo, ma non per ultimo, desidero ringraziare tutto il comitato per il grande supporto, la Città di Mondovì ed i Comuni di Lesegno e Vicoforte, l’Associazione La Funicolare e naturalmente il Club Ruote D’Epoca Riviera Dei Fiori".

I CAMION D'EPOCA

Tante le novità, insomma, con il ritorno in alternanza biennale dei camion d’epoca, che coloreranno Piazza Ellero dal pomeriggio di sabato alla domenica, dopo aver percorso un paesaggistico itinerario attraverso le valli monregalesi. In parallelo, si stanno definendo gli ultimi dettagli per quanto riguarda la consueta mostra-scambio. Attesi - come spiegato dalla moglie e dalla figlia dell'organizzatore, Silvano Bruno - circa oltre 60 mezzi, un vero record.

Importante il supporto dell’Associazione La Funicolare, da diversi anni al fianco di Mondovì e Motori, e che porta il saluto di benvenuto a questa nuova edizione tramite le parole del Presidente Mattia Germone: "Per il diciannovesimo anno consecutivo diamo il benvenuto a Mondovì e Motori, che ci regalerà come di consueto tre giorni emozionanti. Tutto è nato, e ci tengo a ricordarlo, dall’intuizione di Mario Garbolino che portò per la prima volta nella nostra Città queste splendide vetture costruite prima del 1940. Tengo altresì a sottolineare le numerose iniziative legate alla kermesse, che in questi anni hanno avuto modo di crescere ed ottenere dei risultati veramente importanti. In questo senso vorrei citare il Restauro, ad opera dei diversi ragazzi delle scuole, dando vita ad un progetto davvero entusiasmante; per questo un doveroso ringraziamento va sicuramente ad Enzo Garelli. L’altro progetto che tengo a menzionare è la collana di libri denominata La Storia Siamo Noi, che in questo 2025, presenterà il quinto ed ultimo libro del cofanetto. Un percorso importante, che ha toccato cinque protagonisti monregalesi che hanno raccolto stima e riconoscenza nel mondo attraverso il settore automobilistico. Legato a questo argomento, tributeremo ancora una volta il nostro territorio, grazie alla salita in alta quota, che in questa edizione sarà con i colori Alpine. In ultimo ma non per ultimo, un sentito complimento a tutto il comitato di Mondovì e Motori per il grande lavoro, ancora una volta dimostratosi molto unito e con grandi capacità. Parallelamente vorrei fare una menzione in particolar modo alla Città di Mondovì, ai Comuni di Vicoforte e di Lesegno, e naturalmente agli sponsor privati che sostengono ogni anno questo grande evento. Non ci resta che aspettarvi i prossimi 18, 19 e 20 luglio".

I LIBRI

Nascerà anche un cofanetto, che racchiuderà i libri rappresentanti la collana: partendo da “I Fratelli Ceirano”, scritto dal compianto Raffaele Sasso, “I Bertone”, scritto dal giornalista del settimanale Provincia Granda, Gianni Scarpace, e poi ancora “Giugiaro”, scritto dalla giornalista cebana del quotidiano “La Stampa”, Paola Scola e gli ultimi due tratti dalla penna di Marco Volpe, firma dell’Unione Monregalese, che ha redatto “Montezemolo sulle orme di Ferrari”, e l’ultimo racconto su Flavio Briatore.

“L’idea della collana di libri - ha aggiunto Enzo Garelli - è nata pensando a quanti personaggi importanti sono nati e vissuti nel nostro territorio, un mondo ai margini dell’impero che però ha dato i natali a: Giolitti, Einaudi, Ferrero, solo per citarne alcuni. Poi i Ceirano, che avevano casa a Vicoforte, i Bertone, poi Giugiaro, Luca Cordero di Montezemolo, la cui famiglia è di origine monregalese e infien Flavio Briatore. La storia dell’auto è enorme, ma una grossa parte è stata fatta anche dal Monregalese”.

PROGRAMMA

SABATO 19 LUGLIO

Dalle ore 08:30:

Partenza “Vecchie Signore” – vetture ante 1940 da Vicoforte

Dalle ore 11:00:

Partenza dal Castello di Mombasiglio verso Lesegno

Dalle ore 15:00:

Arrivo a Mondovì Breo e posizionamento delle vetture nel centro storico

dalle 16.30 esposizione statica dei camion d'ecpoca in piazza Ellero

dalle ore 21:00:

Presentazione auto ed equipaggi delle "Vecchie signore" in costume d’epoca in Piazza Ellero

DOMENICA 20 LUGLIO

Ore 9.30 Posizionamento "Vecchie signore" in piazza Ellero per esposizione

dalle 10 esposizione statica camion d'epoca in piazza Ellero

dalle 10.30 esposizione vetture supercar Alpine - Salita in quota in piazza Maggiore

dalle 14.30 partenza evento supercar da piazza Ellero

Mostra Scambio per tutta la giornata in piazza Ellero