“Il Dono del Bosco”: sabato 5 luglio la passeggiata di benessere tra i panorami di Elva

Nuovo appuntamento sabato 5 luglio con gli intervalli di benessere e la distensiva passeggiata dal quasi nullo di dislivello de “Il Dono del bosco”.

Dopo Macra a fine aprile; a Celle di Macra a inizio maggio; all’abetaia di Sant’Anna di Roccabruna a giugno, ora Elva. Nei pressi dei suoi panorami più affascinanti il corpo e l’animo assaporano le essenze che dolcemente le brezze portano in un luogo magico come il colle di San Giovanni.

Siamo alle porte di Elva, per chi arriva da Stroppo e dalla bassa Valle Maria fra magnifi lariceti, con pini cembri come zuccherini e rari abeti rossi, a dare quel poco di sale a una torta completa. Parcheggiata l’auto al vicino colle della Cavallina (che è sulla strada, il colle di San Giovanni si raggiunge per sentiero e pista forestale) incomincia il piacevole e rilassante incontro, in compagnia di professionisti della salute e del benessere.

Ritrovo a Dronero in piazza XX Settembre (lato edicola giornali, inizio del viale alberato) alle ore 8:30 oppure alle ore 9:45 al colle della Cavallina. Necessaria iscrizione al n. 3481869452 o al n. 3292621360 .