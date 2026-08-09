All'ecomuseo dell'Alta Valle Maira con il cineforum per bambini e famiglie "Il robot selvaggio"

Nuovo appuntamento della IX rassegna "Cine e musica" all'ecomuseo dell'Alta Valle Maira che anche quest’anno propone cineforum e concerti dal vivo durante i mesi di luglio e agosto nei comuni dell’Ecomuseo.

I comuni dell’'Ecomuseo si trasformano in un palcoscenico unico dove le immagini del grande schermo si fondono con le emozioni della musica dal vivo.

Una rassegna speciale pensata per celebrare l'arte cinematografica e le note musicali come momenti trasversali di incontro di diverse generazioni nello scenario suggestivo del territorio.

Martedì 11 agosto alle ore 15.30 si terrà a Marmora presso la sala polivalente la proiezione del film per bambini e famiglie "Il robot selvaggio".

Il robot selvaggio racconta l'emozionante avventura di Roz, un'unità robotica tecnologicamente avanzata che naufraga su un'isola remota e priva di esseri umani.

Inizialmente rifiutata e temuta dalla fauna locale che la considera un mostro, la macchina impara a decodificare il linguaggio degli animali per integrarsi nell'ambiente ostile.

La svolta avviene quando Roz adotta accidentalmente un uovo d'oca rimasto orfano, diventando a tutti gli effetti la madre del piccolo Beccolustro.

Aiutata da un'astuta volpe di nome Fink, Roz affronta la sfida più grande: insegnare al volatile a nuotare e volare prima della migrazione autunnale.

Attraverso questo legame, il robot supera la sua programmazione rigida per scoprire l'amore, l'istinto materno e lo spirito di sacrificio. Quando l'isola viene minacciata dai creatori della stessa Roz, la comunità animale si unisce alla tecnologia per difendere la propria casa.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Marmora e la Pro Loco Marmora.

La partecipazione all’evento è gratuita .

L’iniziativa rientra all’interno del progetto Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira finanziato dalla Fondazione CRT a valere sul Bando Erogazioni Ordinarie e del progetto Percorsi didattici & laboratori dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira finanziato dalla Fondazione CRC a valere sul Bando Generale.

Per info contattare l’ecomuseo alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com