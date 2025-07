Biraghi rafforza il legame con il territorio: al via una nuova collaborazione con il Mauto di Torino

Biraghi, azienda leader del mercato lattiero-caseario italiano, con un punto vendita di eccellenze enogastronomiche piemontesi in Piazza San Carlo a Torino, annuncia una nuova partnership con il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile, tra i principali musei europei dedicati alla storia dell’automobile.

L’accordo, valido fino al 31 dicembre 2025, prevede una serie di iniziative di co-marketing finalizzate a valorizzare insieme il patrimonio culturale ed eno-gastronomico del Piemonte. Al centro della collaborazione, uno scambio di visibilità, portato avanti attraverso la distribuzione di materiali promozionali e informativi rivolti ai visitatori del Museo.

In particolare, nei fine settimana e in occasione dei Gran Premi di Formula 1 del 2025, i visitatori del MAUTO riceveranno buoni sconto, buoni gelato e potranno degustare gratuitamente i Biraghini Snack: un modo per coniugare cultura e gusto in un’unica esperienza.

La partnership nasce da valori condivisi: sia Biraghi che MAUTO sono profondamente radicati nel territorio piemontese e si impegnano ogni giorno a trasmettere alle nuove generazioni il valore delle eccellenze locali, promuovendo al contempo la cultura dell’innovazione.

“La sinergia con MAUTO è perfettamente in linea con la missione di Biraghi: promuovere le storie che rendono grande il Piemonte, il progresso e la creatività” dichiara Daniele Di Palma, Direttore Marketing di Biraghi. “Siamo convinti che questa collaborazione sia un’opportunità concreta che permetta a due eccellenze piemontesi di avvicinare sempre più persone ai valori autentici del nostro territorio: cibo e cultura.”

“Questa collaborazione con Biraghi rappresenta un’occasione per raccontare il legame profondo tra eccellenze del territorio”, dichiara Lorenza Bravetta, Direttore del Museo Nazionale dell’Automobile. “La cultura dell’automobile incontra l’arte del gusto, due espressioni autentiche del “saper fare” piemontese. Siamo orgogliosi di portare fuori dal Museo una parte della nostra collezione, esponendola nel prestigioso negozio di Piazza San Carlo, per raccontare una storia di passione, ingegno e tradizione”.

Con questa nuova iniziativa, Biraghi e MAUTO confermano il loro ruolo di ambasciatori del Piemonte, unendo tradizione, sapori e innovazione in un sodalizio che guarda al futuro con orgoglio e passione.