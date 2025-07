Un weekend in Liguria: il verde del Camping delle Rose tra piscine, solarium e comfort

Cerchi una giornata di relax, un weekend in famiglia a due passi da casa, ma vicino al mare? Il Camping delle Rose a Isolabona (IM) è la soluzione che stavi cercando: una struttura immersa nell’entroterra ligure, che unisce la tranquillità della collina alla possibilità di raggiungere facilmente il mare. Il risultato è un soggiorno davvero completo.

Tutte le offerte su www.campingdellerose.eu

Struttura di lunga tradizione, attiva da oltre 50 anni, il campeggio ha recentemente rinnovato e ampliato completamente la propria area servizi, con un’attenzione particolare a funzionalità, igiene e accessibilità per tutti. I nuovi bagni, docce e lavabi, separati per uomini e donne, sono moderni, spaziosi e curati nei dettagli, pensati per garantire comfort agli ospiti. Un’esperienza piacevole pensata in particolare per le famiglie con bambini.

Fiore all’occhiello del campeggio è l’ampia zona piscine, immersa nel verde e attorniata da un solarium con ombrelloni e lettini, a pochi passi dal bar dove gustare un aperitivo o provare una delle pizze cotte nel forno a legna.

Le piscine – una per adulti e una per bambini – sono aperte tutti i giorni dalle 10 alle perfetta per divertirsi in sicurezza tra prato e giochi di ultima generazione. E in alta stagione è anche presente animazione per i più piccoli!

Tutti i servizi sono gratuiti per gli ospiti del campeggio, anche per chi soggiorna solo una notte: ingresso, sdraio, ombrelloni, docce calde e accesso all’area bar.

Anche i clienti esterni possono accedere acquistando un ingresso giornaliero che include:

- l’accesso a entrambe le piscine

- ampio solarium con lettini e zona ombra

- docce

- servizi e bar con prezzi vantaggiosi

A disposizione anche il ristorante e la pizzeria, ideali per un pranzo, una cena o un momento conviviale nella quiete della natura.

Listino prezzi ingressi giornalieri piscina:

€8 con sdraio | €12 con lettino | €5 bambini (fino a 6 anni)

Non si accettano prenotazioni.

Info: info@campingdellerose.eu | WhatsApp +3901841958311

Camping delle Rose - Via Provinciale, 18035 Isolabona (IM)