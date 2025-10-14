Cuneo si veste d’autunno e accoglie la Fiera Nazionale del Marrone: ecco le modifiche alla viabilità

In occasione della 26ª edizione della Fiera Nazionale del Marrone, in programma dal 17 al 19 ottobre 2025, saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità per consentire l’allestimento delle strutture espositive e lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

Già a partire da martedì 14, dalle ore 20, e fino a lunedì 20 ottobre, saranno attivi divieti di sosta lungo l’anello interno di piazza Galimberti, sia sul lato Gesso che sul lato Stura, per permettere il posizionamento dei servizi igienici e delle strutture necessarie. La restante parte dell’anello interno sarà riservata ai veicoli muniti di pass rilasciato dall’Ufficio Manifestazioni del Comune, per operazioni di carico e scarico. L’anello esterno sarà interdetto alla sosta dalle 15 di venerdì 17 fino alle 24 di lunedì 20, salvo per i veicoli autorizzati.

Il divieto di transito sarà in vigore sull’intero anello stradale di piazza Galimberti dalle 15 di venerdì 17 fino alle ore 7.30 di lunedì 20. Saranno esclusi dal divieto i veicoli degli espositori, dei residenti, dei titolari di autorimesse con accesso dalla piazza, dei clienti delle strutture ricettive e i taxi, limitatamente alle giornate di venerdì e sabato. Tali veicoli dovranno procedere con cautela e a velocità ridotta, seguendo il percorso più breve per raggiungere la propria destinazione.

Sarà garantito il transito da via Bonelli a via Savigliano per l’accesso al centro storico. Durante tutte le fasi della manifestazione, comprese le operazioni di montaggio e smantellamento, dovrà essere sempre assicurato il passaggio per i mezzi di pronto intervento e soccorso.

Le modifiche più rilevanti interesseranno la città a partire dal giorno di inaugurazione della Fiera, venerdì 17. I banchi del consueto mercato settimanale, concomitante con l’evento dedicato al Marrone, verranno spostati lungo corso Nizza – da piazza Galimberti fino a corso Dante -, con conseguenti divieti di sosta e transito.

Situazione analoga domenica 19, quando in corso Nizza si svolgerà il mercato straordinario. Questa volta l’arteria principale della città sarà bloccata fino a via Avogadro con divieti di sosta lungo tutta l’asse centrale già dal primo mattino. Sempre nella giornata di domenica, per evitare congestionamenti del traffico, l’area pedonale di viale Angeli sarà revocata.

Un’ulteriore azione intrapresa per migliorare la viabilità nel concentrico durante la Fiera riguarda l’ascensore inclinato, i cui orari sono stati estesi - alle 23.30 il venerdì e il sabato e dalle 8.30 alle 21.30 la domenica - di modo da consentire a chi arriva da fuori di fruire del parcheggio di testata del Parco della Gioventù con la massima comodità. Si ricorda che il collegamento è completamente gratuito. Infine, s’informa che nella giornata di domenica 19, sarà attiva – dalle 14 alle 20 – una navetta che collegherà il parcheggio di testata del cimitero con il centro.