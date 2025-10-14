Fermato a Vinadio, trasportava due clandestini verso la Francia: condannato

Un anno di reclusione con la sospensione condizionale 30 mila euro di multa e la confisca dell’auto. Questa la condanna inflitta dal tribunale di Cuneo a M. J., cittadino marocchino residente in Italia, accusato di aver aiutato due egiziani nel 2022 a varcare clandestinamente il confine con la Francia.

Quella notte l’imputato era stato fermato a Vinadio, lungo la rotta del Colle della Maddalena. A seguito dei controlli poi, uno dei passeggeri si diede alla fuga, mentre l’altro venne arrestato e interrogato.



“Era Ramadan volevano raggiungere i parenti” ha detto in aula l’imputato, affermando di non sapere che i trasportati fossero clandestini.

Nel corso del processo è emerso che uno dei passeggeri, caricati a Torino Porta Nuova, avrebbe pagato 150 euro ad un altro soggetto. “La norma parla di trarre profitto anche indirettamente - ha detto il pubblico ministero Attilio Offman nella sua requisitoria - Il passeggero ha pagato chi ha organizzato il viaggio, non l’imputato che era l’autista”.

Secondo l’accusa, quindi, l’imputato avrebbe avuto un ruolo minore in una rete più ampia di immigrazione clandestina.

La difesa dell’uomo, invece, ha sostenuto che dietro quel gesto ci fosse solo solidarietà da parte del suo assistito, un uomo incensurato e con un lavoro stabile.