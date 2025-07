Ondata di maltempo ad aprile, Graglia: “Al Piemonte 18 milioni di euro e ne seguiranno altri"

Uno degli ultimi sopralluoghi a Barbaresco per monitorare costantemente la viabilità e renderla più sicura

“Insieme alla Regione Piemonte e al Consiglio regionale del Piemonte, voglio esprimere il mio più sentito cordoglio ai famigliari dell’uomo rimasto vittima dell’ondata di maltempo che si è scatenato a Bardonecchia”.

Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia, che aggiunge: “Nel giorno in cui un nuovo grave evento meteorologico si è abbattuto sul Piemonte il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza per le forti piogge di aprile e stanziato i primi 18 milioni destinati al Piemonte e quindi anche alle aree del Cuneese. Le risorse - prosegue Graglia - sono destinate a coprire le “somme urgenze” già attivate dagli enti locali per fronteggiare i danni immediati e ripristinare i servizi essenziali”.

Inoltre il Dipartimento nazionale ha comunicato che una seconda tranche di risorse potrà essere stanziata entro questo mese di luglio, per finanziare ulteriori interventi in corso di ricognizione. La Regione Piemonte, insieme agli uffici decentrati e agli enti locali, è già al lavoro da diverse settimane per implementare la documentazione necessaria e consentire così a tutti i soggetti coinvolti di essere ristorati.

“Questa sinergia - conclude il vicepresidente Graglia - permette di sostenere con maggiore efficacia i territori, attraverso un modello virtuoso di collaborazione istituzionale che il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ringrazio, intende valorizzare al meglio”.