Apicoltura, Bergesio (Lega): "La firma del Manifesto di Piemonte Miele è un impegno per il futuro del settore"

“Il settore apistico non è solo un comparto economico d’eccellenza, ma un pilastro insostituibile per la tutela della nostra biodiversità e per la tenuta del sistema agricolo nazionale. Oggi, celebrando i 50 anni di Piemonte Miele, ribadiamo con forza che le nostre api e i nostri apicoltori vanno difesi con misure concrete e una visione di lungo periodo”.

Così il Senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, intervenuto oggi a Fossano, nel ristorante Giardino dei Tigli, al convegno per il cinquantennale della cooperativa Piemonte Miele, durante il quale è stato siglato il “Manifesto per il futuro dell’apicoltura”.



“Ringrazio il Presidente di Piemonte Miele Davide Colombo e tutti i soci. La firma di questo Manifesto – prosegue Bergesio – sposa appieno l’azione che il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste sta portando avanti. Dobbiamo proteggere il miele italiano dalle sfide del cambiamento climatico e dalla concorrenza sleale di prodotti a basso costo e dubbia qualità provenienti dall’estero”.



Il Senatore ha poi richiamato le principali misure messe in campo dal Masaf per sostenere il comparto, a partire dalla trasparenza in etichetta: “Grazie al recepimento della direttiva ‘Breakfast’, abbiamo vinto una battaglia storica: l’obbligo di indicare i Paesi di origine in ordine decrescente con le relative percentuali. Una vittoria per la trasparenza che tutela le nostre 24.000 tonnellate di produzione annua dai prodotti extra-UE di scarsa qualità”.



Sul fronte della qualità e dell’innovazione: “È in arrivo il Sistema di Qualità Nazionale (SQN) per il miele, un disciplinare rigoroso che darà ulteriore valore aggiunto al nostro prodotto. Inoltre, dopo 15 anni, stiamo lavorando al nuovo Piano Apistico Nazionale”.



Poi il sostegno alle imprese: “Abbiamo stanziato 10 milioni di euro per i danni da eventi meteo estremi e ottenuto il via libera europeo per l’alimentazione di soccorso, fondamentale nei momenti di crisi climatica”.



E controlli rigorosi: “Il protocollo tra Guardia di Finanza e ICQRF ha già potenziato i sequestri di miele senza tracciabilità, colpendo duramente chi tenta di frodare i consumatori e danneggiare i produttori onesti”.



“Il Manifesto siglato oggi a Fossano, con i suoi sei punti cardine, dalla creazione di spazi favorevoli per gli impollinatori alla collaborazione tra settori, rappresenta la strada giusta. L’apicoltura sarà protagonista anche nella nuova Strategia nazionale per le Aree Interne. Ringrazio anche per il lavoro che sta svolgendo il Sottosegretario Luigi D'Eramo che ha la delega in materia dal Ministro Lollobrigida al Masaf. Continueremo a lavorare affinché ogni goccia di miele italiano sia sinonimo di sicurezza, territorio e futuro”, conclude Bergesio.