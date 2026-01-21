Mercosur, Bergesio (Lega): "Bene blocco ratifica, tutelare nostra produzione"

“Il Parlamento Europeo, col voto della Lega, blocca la ratifica del Mercosur. Ora la Corte di Giustizia sarà chiamata a valutare la compatibilità col diritto Comunitario e sarà possibile intervenire per portare avanti, così come abbiamo sempre sostenuto, delle garanzie a tutela della nostra produzione. Invitiamo da subito la Commissione a fermarsi e a non applicare provvisoriamente l'intesa. I nostri agricoltori potrebbero essere messi a rischio se si incomincia a importare riso, carne e altri prodotti senza le dovute garanzie di reciprocità. Ci vuole anche massima trasparenza in etichetta e controlli adeguati a garanzia del consumatore. In altre parole, mettere nero su bianco maggiori tutele per la nostra produzione”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, responsabile del dipartimento Agricoltura del partito.