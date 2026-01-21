 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 21 gennaio 2026, 14:20

Mercosur, Bergesio (Lega): "Bene blocco ratifica, tutelare nostra produzione"

"Ora la Corte di Giustizia sarà chiamata a valutare la compatibilità col diritto Comunitario e sarà possibile intervenire per portare avanti, così come abbiamo sempre sostenuto, delle garanzie a tutela della nostra produzione"

Giorgio Maria Bergesio

Giorgio Maria Bergesio

“Il Parlamento Europeo, col voto della Lega, blocca la ratifica del Mercosur. Ora la Corte di Giustizia sarà chiamata a valutare la compatibilità col diritto Comunitario e sarà possibile intervenire per portare avanti, così come abbiamo sempre sostenuto, delle garanzie a tutela della nostra produzione. Invitiamo da subito la Commissione a fermarsi e a non applicare provvisoriamente l'intesa. I nostri agricoltori potrebbero essere messi a rischio se si incomincia a importare riso, carne e altri prodotti senza le dovute garanzie di reciprocità. Ci vuole anche massima trasparenza in etichetta e controlli adeguati a garanzia del consumatore. In altre parole, mettere nero su bianco maggiori tutele per la nostra produzione”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, responsabile del dipartimento Agricoltura del partito.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium