Cuneo Granda Volley e Agnese Cecconello ancora insieme: la centrale rimane in Granda

Dopo tanti volti nuovi è il momento di chiudere il cerchio con una gradita conferma per Cuneo Granda Volley. La società è lieta di annunciare che Agnese Cecconello farà parte del roster biancorosso nella prossima stagione.

Agnese è alla terza annata con la maglia delle Gatte, dopo che lo scorso campionato è stata una delle protagoniste in Serie A1 con 199 punti, di cui 58 muri, in 26 partite di regular season. Con questi numeri la centrale si è rivelata una delle componenti più importanti della scorsa cavalcata in Serie A1 e così sarà anche nella prossima stagione.

"Sono grata alla società della rinnovata fiducia che ha avuto nei miei confronti - ha raccontato Cecconello - Non vedo l'ora di iniziare a lavorare e vedere fin dove questa squadra può arrivare. Giocare a Cuneo per il terzo anno sarà come farlo a casa propria. Ci vediamo presto!".

"Siamo felici di aver confermato una giocatrice come Cecconello - hanno affermato i co-presidenti Bianco e Manini - La scorsa stagione è stata una delle pedine fondamentali per il nostro campionato e sappiamo quello che potrà dare nella prossima annata".

Terzo anno per Agnese Cecconello a difendere i colori di Cuneo Granda Volley: una conferma per continuare con il piede giusto. Avanti Gatte!