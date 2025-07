A Chiusa di Pesio un corso di pittura a gessetti e pastelli en plein air

Corso di pittura a gessetti e pastelli en plein air. La docente di storia dell’arte Prof. Cristiana Addis terrà il corso nelle serate di mercoledì 23 e 30 luglio, 6 e 20 agosto dalle 19.30 alle 21.30 per le vie del centro storico, con ritrovo in Piazza Cavour sotto il Pellerino.



Il corso è per tutti, dai 16 anni in su. Materiale richiesto: plancha di legno almeno 35x50, gessetti morbidi o pastelli carbothello, gomma pane e gomma bianca, fogli di scottex o fazzoletti di carta o sfumino, salviettine umidificanti per le mani, fogli ruvidi almeno 35x50 tonalità color terra di Siena, ocra o beige o fogli bianchi ruvidi colorati con il caffè. Materiale per disegnare en plein air: seggiolini da campeggio, plaid o cavalletto.

Costo: gratuito

Per info e prenotazioni: Ufficio Turistico Valle Pesio 0171/734990 iatchiusapesio@visitcuneese.it