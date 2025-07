Conclusi i PCTO: grande soddisfazione da parte del Comune di Ceva e degli studenti coinvolti

Si sono conclusi venerdì 4 luglio i PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) che hanno portato quattro ragazzi a dare il proprio contributo nel Comune di Ceva.

Nello specifico, l’ente ha accolto Aidi Younes, dell’indirizzo CAT dell’istituto Baruffi di Mondovì, Emma Balocco, proveniente dal liceo monregalese Vasco-Beccaria-Govone, indirizzo economico-sociale, e Greta Beltramo, dell’AFM del Baruffi di Ceva.

I tre studenti hanno svolto le loro ore nell’Ufficio Tecnico, all’Ufficio Anagrafe, alla Ragioneria, nell’Ufficio Tributi e presso la Segreteria.

Inoltre, il Comune ha ospitato, per un numero inferiore di ore, anche Hibat Allah Lemnini, proveniente dall’istituto Baruffi di Ceva, la quale è stata assegnata all’Ufficio Transizione Digitale con la mansione di addetta all’immissione dati.

Sia gli studenti, sia i dipendenti comunali si sono dichiarati particolarmente felici dei risultati derivanti da questa esperienza, durante la quale tutti i ragazzi si sono distinti per l’impegno, la dedizione e l’entusiasmo dimostrati nei confronti del lavoro.

“Siamo soddisfatti di aver dato a quattro giovani la possibilità di cimentarsi in un’attività professionale che non solo ha permesso loro di mettere in pratica ciò che apprendono a scuola, ma attraverso la quale si sono sentiti valorizzati e apprezzati nell’ambiente dell’ente pubblico - queste le parole dell’assessore all’Istruzione, Laura Amerio -. La serietà con cui si sono applicati nelle mansioni richieste dai rispettivi uffici è davvero notevole e ammirevole, anche a fronte della loro età. Abbiamo potuto constatare con i nostri occhi come le nuove generazioni siano molto lontane dalla narrazione che talvolta se ne fa, ma anzi siano volenterose, operose e capaci di affrontare le incombenze della vita quotidiana e del mercato del lavoro. Ringraziamo ovviamente anche i dipendenti, che li hanno affiancati e guidati nello svolgimento delle attività. Il nostro intento e desiderio per il futuro è quello di proseguire nel solco già proficuamente tracciato".