A Cuneo recrudescenza di furti, danneggiamenti e atti vandalici: Confcommercio incontra la Polizia locale

Negli ultimi mesi nel capoluogo cuneese si è registrata una significativa recrudescenza di fenomeni illeciti che ha coinvolto il comparto del commercio con furti, danneggiamenti, atti vandalici e disturbo della quiete pubblica.

E’ la denuncia che arriva da Confcommercio Cuneo, secondo cui tali episodi stanno generando crescenti preoccupazioni tra gli operatori economici, comportando danni diretti alle imprese, un peggioramento della percezione di sicurezza in città e un impatto negativo sulla vivibilità e sull’attrattività dell’area urbana.

Da qui, sostiene l’associazione di categoria, l’iniziativa assunta interpellando il comandante della Polizia Municipale Davide Bernardi, per un confronto costruttivo sul tema della sicurezza urbana.

L’incontro si è tenuto oggi, lunedì 7 luglio, presso la sede di Confcommercio–Imprese per l’Italia di Cuneo, presenti il presidente Roberto Ricchiardi, il direttore Marco Manfrinato e numerosi operatori commerciali.

L’incontro si inserisce in un percorso di dialogo costante con le istituzioni per monitorare la situazione sul territorio, raccogliere le segnalazioni degli operatori e individuare insieme soluzioni concrete a tutela di cittadini e attività commerciali.

Il comandante Davide Bernardi ha indicato le maggiori problematiche riguardo alla sicurezza pubblica riscontrate nel corso di questi ultimi mesi con particolare riferimento a fasce orarie e aree cittadine.

Successivamente ha riferito in merito a quelli che sono stati gli interventi e le misure poste in essere dalla Polizia Municipale per arginare il fenomeno della microcriminalità urbana.

Numerosi sono stati gli interventi da parte degli ospiti presenti all’incontro.

Il presidente Ricchiardi e il direttore Manfrinato hanno infine ringraziato il comandante Bernardi per la sua disponibilità; hanno ribadito la volontà a collaborare facendosi portavoce delle esigenze del tessuto economico locale con l’obiettivo condiviso di garantire un contesto urbano sempre più sicuro, vivibile e attrattivo.