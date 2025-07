Giobatech, esperti di Perizie Tecniche, Certificazioni e Direttiva Macchine

In un mondo industriale che corre veloce verso l’automazione intelligente, la sostenibilità e l’Industria 5.0, Giobatech – realtà specializzata con sede a Busca, nel cuore produttivo del Cuneese – rappresenta molto più di un semplice consulente tecnico: è il partner strategico per le aziende che vogliono essere conformi, sicure, ma soprattutto pronte al futuro.

https://www.giobatech.it/

COS’È LA DIRETTIVA MACCHINE?

Qualsiasi azienda in cui operano macchine e attrezzature per la lavorazione, la movimentazione o il trattamento di materiali, deve adeguarsi alla Direttiva 2006/42/CE, che ha ampliato e rafforzato i requisiti di sicurezza, adattandosi alle nuove tecnologie e alle crescenti esigenze di sicurezza, la Direttiva Macchine garantisce che tutte le macchine vendute e utilizzate nell'UE siano sicure per gli operatori e per chiunque entri in contatto con esse. Questo viene raggiunto stabilendo una serie di requisiti essenziali di sicurezza e salute (RESS) che i produttori devono rispettare.

CONSULENZE E PERIZIE PER INDUSTRIA 5.0

Un altro capitolo in cui Giobatech gioca un ruolo determinante per gli adeguamenti alle conformità normative e ai relativi sgravi fiscali, riguarda i macchinari da acquistare. Hanno tutti i requisiti per l’Industria 5.0? Come orientarsi in un settore come quello dei vantaggi fiscali legati all’innovazione tecnologica e dell’Industria 4.0? https://www.giobatech.it/perizie

EFFICENTAMENTO ENERGETICO NELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Se ne parla da decenni, ma è probabile un’accelerazione di nuove pratiche inerenti l’efficientamento e la transizione energetica. L’industria 5.0 rappresenta una rivoluzione nel settore manifatturiero, combinando tecnologie avanzate, sostenibilità ambientale e benessere sociale. Rispetto al precedente paradigma Industria 4.0, il nuovo modello promuove l’efficientamento energetico, l’economia circolare e una maggiore attenzione alla responsabilità sociale d’impresa. È necessario procedere con la prenotazione e chiudere l’investimento entro dicembre 2025!

CREDITI DI IMPOSTA

Per sostenere questa transizione, il Piano Transizione 5.0 ha introdotto importanti crediti d’imposta, validi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, per incentivare gli investimenti aziendali in tecnologie innovative e sostenibili. Per accedere a questi incentivi è obbligatorio dimostrare che l’investimento comporta una riduzione misurabile dei consumi energetici, e per farlo serve una perizia tecnica certificata.

COME ADEGUARSI ALLA SICUREZZA? DALL’ANALISI AL RISULTATO: SICUREZZA A 360°

Per le imprese è chiaro che non adeguarsi ai suoi parametri è un rischio pesante, poiché le attrezzature coperte dalla direttiva includono Macchine industriali pesanti, Attrezzature intercambiabili, Componenti di sicurezza, Accessori di sollevamento, Catene, funi e cinghie, Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. Difficile non trovare almeno uno di questi casi in un’azienda.

PROGETTAZIONE: FASCICOLO TECNICO E CORSI DI FORMAZIONE

I servizi di Giobatech includono innanzitutto l’analisi dei requisiti normativi e la valutazione dei rischi, con analisi dettagliate per identificare potenziali pericoli e sviluppare soluzioni sicure ed efficaci. In un secondo tempo la predisposizione del Fascicolo Tecnico, con tutta la documentazione necessaria e l’assistenza per l'esecuzione di test e prove necessarie per garantire che i macchinari rispettino tutti i requisiti di sicurezza. Ultimo ma non per importanza, è nel DNA Giobatech la Formazione e l’Aggiornamento, con l’organizzazione di corsi di formazione per il personale tecnico e operativo, aggiornati sulle ultime normative e best practice.

I BENEFICI PER LE AZIENDE

Una macchina progettata secondo i criteri della Direttiva Macchine riduce significativamente i rischi di incidenti, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e nel contempo la conformità alla Direttiva 2006/42/CE è un requisito indispensabile per l'immissione delle macchine sul mercato europeo. Senza la marcatura CE, le macchine non possono essere vendute o utilizzate legalmente nell'UE.

CONTINUITÀ NELL’ASSISTENZA

Il team di Giobatech si impegna inoltre a fornire un supporto continuo e personalizzato, accompagnando i clienti in ogni fase del processo, dalla progettazione alla certificazione finale. Pertanto le aziende possono essere sicure di rispettare tutte le normative applicabili, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza complessiva dei loro impianti e macchinari.

GIOBATECH: SICUREZZA, INNOVAZIONE, RELAZIONE

Giobatech è al fianco delle aziende per offrire consulenza specializzata e perizie tecniche conformi alle normative, assicurando il rispetto dei requisiti richiesti per ottenere le agevolazioni fiscali. La forza del gruppo Giobatech è la specializzazione precisa di ogni collaboratore in un settore. Come afferma l’Ing. Paolo Giordano, fondatore e direttore tecnico “Quando un’azienda si affida a noi, sa che troverà sempre qualcuno in grado di fornire risposte rapide e soluzioni concrete”.

LE PERSONE AL CENTRO

Senza contare la presenza, il contatto umano, l’empatia con il cliente. “Crediamo moltissimo nella relazione diretta con il cliente – aggiunge Giordano – non ci limitiamo a dare risposte via mail o telefono: siamo presenti, ci sporchiamo le mani, diventiamo parte integrante dei processi aziendali. E questo, ce lo dicono i clienti stessi, fa davvero la differenza”.

Una differenza che oltrepassa i dubbi, rassicura, diventa strategia comune vincente.