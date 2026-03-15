Ultima settimana di incontri per Panta Rei: appuntamenti a Ceva, Marene e Cervere

Manca ormai poco al voto sul referendum che riguarda la riforma della giustizia e in particolare la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. I cittadini italiani saranno chiamati alle urne domenica 22 e lunedì 23 marzo per esprimersi su una modifica costituzionale che incide sull’organizzazione della magistratura e sul funzionamento del sistema giudiziario.

In vista di questo appuntamento, l’associazione culturale Panta Rei ha promosso nelle scorse settimane un ampio ciclo di incontri pubblici in diversi comuni della provincia di Cuneo, con l’obiettivo di spiegare in modo semplice i contenuti della riforma e le ragioni del Sì. Un percorso che ha puntato soprattutto sulla chiarezza e sul confronto diretto con i cittadini.

Il calendario entra ora nell’ultima settimana prima del voto con tre nuovi appuntamenti:

lunedì 16 marzo a Ceva , alle ore 20.30 presso la Biblioteca Civica Aloysius Bertrand ;

, alle ore 20.30 presso la ; martedì 17 marzo a Marene , alle ore 20.30 nel Palazzo Comunale ;

, alle ore 20.30 nel ; mercoledì 18 marzo a Cervere, alle ore 20.30 nella sede della Pro Loco Amici di Cervere.

Con queste tappe il ciclo raggiunge quota venti incontri pubblici sul territorio provinciale. Il percorso era iniziato il 28 gennaio a Peveragno, dando il via a settimane intense di appuntamenti e confronti nei diversi comuni della Granda.

Durante le serate intervengono l’avvocato Maurizio Paoletti, vicepresidente dell’associazione, e la presidente Carla Sapino, che affrontano i temi del referendum partendo dal contesto storico e istituzionale e arrivando alle conseguenze concrete della riforma. Gli incontri sono moderati da Guido Giordana, segretario di Panta Rei e sindaco di Valdieri, con la partecipazione della consigliera regionale Federica Barbero.

"Sono state settimane molto intense" spiega la presidente Carla Sapino "... in quasi due mesi abbiamo incontrato centinaia di persone nei diversi comuni della provincia, ovunque abbiamo trovato attenzione, domande e voglia di capire. Quando si affrontano temi come la giustizia è fondamentale usare un linguaggio semplice, comprensibile a tutti. Non servono discorsi accademici: servono esempi concreti che aiutino le persone a capire perché questo voto riguarda ciascuno di noi".

Gli incontri sono stati pensati proprio con questo spirito: spiegare i contenuti della riforma in modo chiaro, partendo da situazioni concrete e dal funzionamento quotidiano della giustizia.

L’obiettivo resta quello di accompagnare i cittadini verso il voto del 22 e 23 marzo con strumenti utili per informarsi e scegliere in modo consapevole.

Lunedì 16 marzo – Ceva

ore 20.30, Biblioteca Civica Aloysius Bertrand (via Pallavicino 11). Introduce Fabio Mottinelli, sindaco di Ceva.

Martedì 17 marzo – Marene

ore 20.30, Palazzo Comunale (via Stefano Gallina 45). Introduce Danilo Rotolone, tesoriere di Panta Rei.

Mercoledì 18 marzo – Cervere

ore 20.30, Sede Pro Loco Amici di Cervere (piazza Don Carlo Cavallo 1). Introduce Corrado Marchisio, sindaco di Cervere.