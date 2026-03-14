Anna & Anna: dove due storie da single diventano una sola

Non senti mai il bisogno di trovare qualcuno su cui contare? (Non sul bancomat) Qualcuno con cui condividere una risata, le domeniche lente, o semplicemente il silenzio dopo una giornata lunga? A volte basta incontrare la persona giusta per cambiare il modo in cui guardiamo il mondo, e non dovrebbe essere questione di fortuna trovarla.

Anna & Anna nasce da questa idea semplice ma potente: aiutare due persone a trovarsi. Che tu stia cercando una relazione seria, una nuova amicizia speciale o semplicemente qualcuno con cui ricominciare a credere nei sentimenti, Anna & Anna ti accompagna passo dopo passo.

Perché la vita è più bella quando hai qualcuno su cui contare.

Anna & Anna: dove due storie possono diventare una sola. Chiamaci al 3403848047

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Uomo single, 37 anni

Attenzione: potrebbe essere l’uomo che stavi cercando… ma se non chiami, non lo saprai mai!

37enne, simpatico, carino, alto, moro, bellissimi occhi azzurri. Celibe, con casa propria, una buona occupazione e una vita piena di interessi: ha viaggiato in tutto il mondo, ama lo sport ma anche la cultura e le belle conversazioni. Ma la cosa più importante? È seriamente motivato a trovare una donna con cui costruire qualcosa di vero: convivenza, matrimonio e magari anche dei figli. Insomma, uno di quelli che non ha paura di impegnarsi davvero! Chiama al 3403848047

Alberto single, 45 anni

Alberto, bell’uomo, alto, fisico atletico, occhi grigi magnetici, 45enne. Divorziato, professore di matematica ma non lasciarti ingannare: sa anche sorprendere, con lui non ci si annoia mai. Nel tempo libero si dedica con passione alla musicoterapia per bambini disabili… cuore grande di chi sa apprezzare la vita semplice. Cerca una donna con cui condividere il futuro, ridere, vivere e trasformare ogni giorno in un’avventura speciale. Se pensi che potrebbe essere l’uomo giusto per te…non aspettare, prendi il coraggio in mano... Chiamalo al 3403848047

Renato single, 54 anni

Renato, rimasto vedovo molto tempo fa, ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. 54enne, bel signore, alto, brizzolato, con occhi scuri, aspetto distinto. Analista di laboratorio, ha dedicato tutta la vita al lavoro, e alla ricerca scientifica. Single, cerca la donna giusta per una storia vera, fatta di complicità, sorrisi e quel pizzico di follia che rende la vita speciale. Nel suo cuore, ora il desiderio di innamorarsi è più forte che mai...Chiamalo al 3403848047

Giovanni single, 64 anni

Giovanni, non dimostra i suoi 64 anni: alto, brizzolato, occhi celesti, fisico asciutto, sempre ordinato ed elegante. Vedovo, commerciante di oro e preziosi, ama divertirsi con leggerezza: balla il liscio, gioca a bocce, frequenta feste paesane e mercatini d’antiquariato. Vorrebbe incontrare una signora dai gusti semplici, come lui, per amicizia all’inizio e forse una futura convivenza, ma soprattutto per non sentirsi più solo. Se vuoi scoprire un uomo affascinante, divertente, dal cuore grande…questa telefonata potrebbe essere l’inizio di qualcosa di speciale…chiama al 3403848047!!!!

Annunci per Lui

Giulia single, 30 anni

Giulia, castana, occhi verdi magnetici, sorriso che mette subito di buon umore. 30enne, maestra alle elementari. Vive da sola, indipendente, ma sente che la vita sarebbe più bella se condivisa con l’uomo giusto. Cerca un uomo serio, affidabile, con sani principi e davvero intenzionato a costruire una famiglia, l’età non è un problema. Se nasce una bella intesa… è anche disposta a trasferirsi. Insomma, se sei un uomo che sa quello che vuole, questa potrebbe essere la telefonata giusta. Non perdere l’occasione. Chiama al 3403848047!

Anna single, 40 anni

Anna, libera da qualsiasi impegno familiare, senza figli, 40enne. Bella donna dai lunghi capelli biondi e profondi occhi blu che non passano inosservati. Ama la vita semplice e autentica: alleva cani da caccia, coltiva frutta e prepara marmellate. Donna vera, genuina, con il cuore grande e tanta voglia di condividere la vita con la persona giusta. Vorrebbe conoscere un uomo italiano, non importa l’età, ma onesto, che non cerchi avventure ma desideri davvero una storia importante, Se senti che potresti essere tu l’uomo capace di far battere il suo cuore…non aspettare.…Chiama al 3403848047!

Antonietta single, 50 anni

Antonietta, stupenda 50enne, capelli lunghi e un fisico snello con le forme al posto giusto. Impiegata statale, donna equilibrata e concreta, ma con uno spirito vivace: ama cucinare cose buone e passare serate allegre con gli amici. La sua vita è serena… ma sente che manca ancora qualcosa: un brav’uomo con cui condividere davvero le giornate. Anche più maturo va benissimo, purché italiano, sincero e con il desiderio di costruire una relazione stabile e serena... Chiama al 3403848047!

Donna single, 60 anni

Una delle scene più tenere del mondo è vedere due persone non più giovanissime che camminano mano nella mano. Splendida signora 60enne, minuta, bellissimi occhi verdi, pensionata, ama la casa pulita, nel tempo libero si diverte anche a giocare a bocce… e spesso vince! Tanti anni fa ha perso suo marito e da allora non ha più incontrato qualcuno capace di farle battere il cuore, la solitudine è una brutta compagna, per questo vorrebbe conoscere un bravo signore con cui chiacchierare, passeggiare… e magari un giorno ritrovarsi proprio così: mano nella mano. Se ti è venuto da sorridere leggendo queste righe.... Chiama al 3403848047!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

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Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

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